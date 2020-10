Formel 1: Sebastian Vettel brutal offen – „Ich habe versagt“

Sechs Jahre Ferrari liegen bald hinter Sebastian Vettel in der Formel 1. Die Bilanz: Ernüchternd. Bei der Scuderia konnte Vettel nie an seine Zeit im Red Bull geschweige denn an seine Weltmeisterschaften anknüpfen.

Nun zeigt sich Vettel in einem Podcast ziemlich einsichtig und selbstkritisch. Es sind ungewohnt offene Worte des Heppenheimers. Trotzdem will er der Formel 1 noch lange erhalten bleiben.

Formel 1: Vettel bereut Ferrari-Wechsel nicht

Die Trennung von Ferrari kommt am Tiefpunkt. Das Auto ist hoffnungslos unterlegen, der Rennstall macht viele strategische Fehler und auch die Technik setzt immer öfter aus. Man kann den Eindruck gewinnen, dass es kein Wunder ist, dass nicht mal ein vierfacher Weltmeister etwas bei den Italienern reißen kann.

Jahrelang ist Vettel seinen Ambitionen hinterhergefahren, leistete sich in manch entscheidenden Momenten auch eigene Fehler. Daher gibt er nun offen und ehrlich zu: „Ich habe versagt!“. „Es ist wahr, ich habe versagt. Denn ich habe mir das Ziel gesetzt, mit Ferrari den Titel zu gewinnen. Ich habe versagt“, erklärt Vettel gegenüber dem Formel-1-Podcast „Beyond The Grid“.

Bald ist Vettels Zeit im Ferrari Geschichte. Foto: imago images/PanoramiC

Fast schon mantraartig wiederholt er diesen Satz im Verlauf des Gesprächs immer wieder. „Ich habe es nicht geregelt bekommen, das Ziel zu erreichen. Wenn ich fair und hart mit mir bin, dann ja: Ich habe versagt.“ Es wirkt fast so, als schiebe er sich das alles selbst in die Schuhe.

Doch auch wenn die Zeit in rot alles andere als erfolgreich war, sagt er selbst, dass er den Wechsel 2015 nicht bereut. „Ich glaube nicht, dass ich etwas bereuen werde, wenn ich zurückblicke.“ Auch er weiß, dass sein „Versagen“ nicht nur mit ihm zusammenhängt, sondern es auch andere Gründe dafür gab. Man blicke, wie bereits erwähnt, nur auf die aktuelle Saison.

Gebrochen hat ihn die Zeit bei Ferrari allerdings ebenso wenig. Vettel hat Lust auf den Rennsport und auf seine neuen Herausforderungen bei Aston Martin im kommenden Jahr. „Ich liebe die Formel 1 noch immer. Das hat sich nicht verändert.“

Vettel will es nochmal wissen

Er will es also nochmal wissen. Mit neuem Team und neuem Auto. Bei Aston Martin wird der Heppenheimer anders als zuletzt wieder der Nummer-1-Fahrer seines Rennstalls dran. Daran ändert auch die Tatsache, dass sein Kollege Lance der Sohn von Besitzer Lawerence Stroll ist, nichts.

Vettel wird nochmals einen Angriff auf Branchenprimus Mercedes wagen. Dabei helfen ihm sicherlich auch die Erfahrungen die er aus den Rückschlägen bei Ferrari mitnimmt. Und er wird trotz seines Versagens voll motiviert sein. (mh)