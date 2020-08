Formel 1: Experte mit erschütterndem Urteil – Vettel und Ferrari hilft nur noch DAS

Für Sebastian Vettel und Ferrari läuft es dieses Jahr in der Formel 1 noch überhaupt nicht rund. Die Scuderia Ferrari hat ein echtes Seuchenjahr erwischt.

Vor dem Grand Prix von Belgien hat sich nun Formel 1-Experte Nick Heidfeld zu Wort gemeldet und erklärt, was die einzige Möglichkeit für Ferrari und Sebastian Vettel. Das Urteil ist erschütternd.

Formel 1: Erschütterndes Experten-Urteil für Vettel und Ferrari

Platz zehn, ausgeschieden, Platz sechs, Platz zehn, Platz zwölf und Platz sieben – die Bilanz von Sebastian Vettel liest sich wie die eines Mittelklassefahrers und nicht wie die eines vierfachen Weltmeisters. Der SF1000 kann mit der Konkurrenz kaum mithalten. Und: Sebastian Vettel und sein Team machen zu viele Fehler.

Die nächsten Rennen:

30. August, Belgien-GP

6. September, Italien-GP

13. September, Toskana-GP

27. September, Russland-GP

Unter normalen Umständen wird Ferrari die übermächtige Konkurrenz in dieser Saison nicht schlagen. Besonders schwer wird es am kommenden Wochenende auf der Rennstrecke in Spa. Der Kurs in Belgien ist eine High-Speed-Strecke und das liegt Vettel und Ferrari momentan gar nicht.

Nick Heidfeld (r.) und Sebastian Vettel standen mal gemeinsam in der Formel 1 auf dem Podest. Foto: imago sportfotodienst

„Für Ferrari erwarte ich in Spa ein ganz schweres Rennen. Hochgeschwindigkeit und Ferrari: Das passt momentan gar nicht zusammen. Dafür ist der aktuelle Motor viel zu schwach“, schreibt auch Formel 1-Experte Nick Heidfeld in seiner Kolumne für „Sky“.

DAS ist Ferraris einzige Hoffnung

Einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Vettel-Fans hat er dann doch: „So bitter es ist: Die einzige Hoffnung für Ferrari ist gerade schlechtes Wetter. So gibt es wenigstens einen, der sich über die Wetterprognose für kommendes Wochenende freut: Es ist Regen angekündigt.“

Die vergangenen Jahre in Spa waren für Vettel sehr erfolgreich. Insgesamt drei Mal konnte er in seiner Karriere schon dort gewinnen. In den letzten drei Jahren lauteten die Ergebnisse: Platz vier, Platz eins und Platz zwei. Doch das wird Vettel am Wochenende auch nichts bringen, denn die „Rote Gurke“ ist einfach zu langsam.

Teamkollege Charles Leclerc wird sich wohl auch schwer tun seinen Formel 1-Sieg vom Vorjahr zu wiederholen. Die absoluten Topfavoriten sind wieder die Mercedes. Ihnen im Nacken hängen wird Max Verstappen im Red Bull. (fs)