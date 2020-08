Formel 1: Deutliche Ansage an Sebastian Vettel: „Muss unbedingt...“

Formel 1: Klare Ansage an Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel hat aktuell kein einfaches Leben in der Formel 1. In seinem letzten Jahr bei Ferrari läuft so einiges schief.

Vom ehemaligen Mercedes-Teamchef Norbert Haug gibt es jetzt eine klare Ansage. Der Insider erklärt, wie das Geschäft in der Formel 1 läuft.

Formel 1: Haug verrät – DAS muss Vettel für einen neuen Vertrag tun

In seinem Ferrari fährt Sebastian Vettel aktuell hinterher. Der siebte Platz bei vergangenen Rennen in Barcelona war für den vierfachen Weltmeister schon ein Erfolg. Die „Rote Göttin“ ist zur „Roten Gurke“ verkommen – der SF1000 ist nicht wirklich konkurrenzfähig.

Trotzdem muss Vettel sich ankreiden lassen, dass sein Teamkollege Charles Leclerc deutlich bessere Ergebnisse abliefert als er. In Qualifying-Duellen steht es 4:2 für den Monegassen. In der Gesamtwertung liegt Leclerc auf Rang vier. Der 22-Jährige fuhr schon zwei Mal aufs Podest, trotz „Roter Gurke“. Vettel hingegen befindet sich nur auf Platz elf und vom Podestplatz war er bislang weit entfernt.

Sebastian Vettel liegt deutlich hinter seinem Teamkollegen Leclerc. Foto: imago images/PanoramiC

Der WM-Stand in der Formel 1:

Lewis Hamilton 132 Punkte Max Verstappen 95 Valtteri Bottas 89 Charles Lecerlc 45 Lance Stroll 40 Alex Albon 40 Lando Norris 39 Sergio Perez 32 Carlos Sainz 23 Daniel Ricciardo 20 Sebastian Vettel 16

Vettel braucht bessere Ergebnisse

Eine gute Bewerbung für einen neuen Vertrag bei einem anderen Team ist das nicht. Sein Kontrakt bei Ferrari läuft ja schließlich aus. Das kritisiert nun auch Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug: „Im Ernst: Sebastian muss unbedingt zeigen, dass er seinen schnellen und talentierten Teamkollegen Charles Leclerc im Griff hat oder ihm zumindest ebenbürtig ist“, so Haug gegenüber „Sport 1“.

„Wer regelmäßig vom Teamkollegen abgehängt wird, ist zweite Wahl in der Formel 1, was beileibe keine Erkenntnis von mir ist, sondern Gesetz der Branche“, sagt der 67-Jährige weiter.

Vettels Optionen sind gering. Mercedes plant weiterhin mit Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Red Bull hat mit Max Verstappen seine klare Nummer eins. McLaren hat beide Cockpits schon besetzt. Ein Wechsel zu Racing Point bleibt das heißeste Eisen im Feuer.