Formel 1: Vettel-Schock! Sein Boss packt aus: „Schlimmer als erwartet“

Diese Worte sorgen bei den Fans der Formel 1 für großes Staunen.

Mattia Binotto analysierte die Ferrari-Misere in der Formel 1 schonungslos offen. Der Scuderia-Teamchef nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

Formel 1: Ferrari-Chef mit knallharter Analyse

„Wir hatten schon bei den Winter-Tests in Barcelona gesehen, dass wir nicht schnell genug sind“, sagte Binotto: „Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so schwierig wird. Es ist deutlich schlimmer als erwartet.“

In den ersten drei Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison fuhren die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc der Konkurrenz meilenweit hinterher. Leclerc belegt in der Gesamtwertung derzeit den 7. Platz, Vettel liegt gerade mal auf Rang 10.

Laut Binotto ist eine Besserung nicht in Sicht. „Das wird noch lange dauern“, so der Ferrari-Teamchef: „Solche Probleme lassen sich nicht in wenigen Wochen beheben. Wir brauchen viel Geduld.“

„Haben überall einen großen Rückstand“

Binotto stellt klar: „Wir haben in allen Bereichen einen großen Rückstand. Und wenn du dich überall verbessern musst, dann reicht es in der Formel 1 nicht, an ein paar Schrauben zu drehen. Das ist nicht mit einem einzigen Update-Paket getan. Es wird lange dauern. Und ich kann nicht abschätzen, wie lange das sein wird.“

Die Probleme bei Ferrari sind laut Binotto sehr tiefgreifend. Der Schweizer erklärt: „Wir müssen erst mal genau verstehen, warum wir so langsam sind. Erst dann können wir abschätzen, wie lange wir brauchen, um wieder aufzuholen. Zunächst müssen wir das Auto verstehen.“

Die größte Demütigung erfuhr Ferrari zuletzt beim Großen Preis von Ungarn, als beide Piloten vom Sieger Lewis Hamilton überrundet wurden. Das hatte es in der Formel 1 zuletzt 2008 gegeben.

Seit Jahren versinkt Ferrari im Chaos. Die stolze Scuderia würde nur zu gerne endlich mal wieder einen WM-Titel feiern. Der letzte „rote“ Champion war Kimi Räikkönen im Jahr 2007.

2015 hatte Ferrari Sebastian Vettel geholt, um in Maranello mal wieder einen WM-Triumph feiern zu können. Doch auch der frühere Red-Bull-Pilot verhalf dem Rennstall in der Formel 1 nicht zu früherem Glanz. (dhe)