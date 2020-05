Formel 1: Vettel am Ende! Jetzt droht das endgültige Aus – deutliche Worte von...

Geht Sebastian Vettel in der Formel 1 auch im kommenden Jahr für Ferrari an den Start?

Die deutschen Fans der Formel 1 stellen sich in diesem Jahr eine große Frage: Wie geht es weiter für Sebastian Vettel?

Der Vertrag des 32-Jährigen bei Ferrari läuft am Ende dieser Saison aus. Wird Vettel anschließend bei der Scuderia verlängern? Wechselt er zu einem anderen Team? Oder verlässt er die Formel 1?

Formel 1: Sebastian Vettel vor Ferrari-Aus?

Italienischen Medienberichten zufolge lehnte Vettel bereits ein erstes Angebot von Ferrari zu Vertragsverlängerung ab. Der Grund: Vettel wünsche sich eine Verlängerung um mindestens zwei Jahre und wolle von seinem derzeitigen Jahresgehalt von rund 30 Millionen Euro keine allzu großen Abstriche machen. Doch Ferrari bot dem viermaligen Weltmeister nur eine Verlängerung um ein Jahr – mit einem Jahresgehalt von 12 Millionen Euro.

Viele Fans glauben, dass der Formel 1 nun ein großer Poker zwischen Ferrari und Vettel bevorsteht. Ein ehemaliger Formel-1-Pilot sieht das anders. Paul di Resta ist davon überzeugt, dass Vettel keinen großen Verhandlungs-Spielraum hat. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vettel bei der Entscheidung großartig mitreden kann“, sagte der frühere Pilot von Force India und Williams im Gespräch mit Sky Sports.

Di Resta kann sich gut vorstellen, dass Vettel unmittelbar vor dem Aus bei Ferrari steht: „Vettel muss nehmen, was ihm angeboten wird. Und das könnte natürlich dazu führen, dass er geht.“

----------------

Formel 1: Top-News

----------------

Wie übersteht Ferrari die Krise?

Fakt ist: Die Corona-Krise macht dem Traditions-Rennstall aus Maranello schwer zu schaffen. Demnächst muss Ferrari im Rahmen einer Budget-Obergrenze in der Formel 1 den Gürtel noch enger schnallen. Ein astronomisches Gehalt für die eigenen Piloten ist dann nicht mehr möglich.

Zudem hatte Vettel zuletzt nun wahrlich keine Werbung in eigener Sache betrieben. Der 32-Jährige fuhr der Konkurrenz in den vergangenen Jahren weit hinterher. In der Vorsaison landete er sogar hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc nur auf dem 5. Platz in der Gesamtwertung der Formel-1-WM.

Wie es bei Vettel und Ferrari weitergeht? Die kommenden Monate werden es zeigen. (dhe)