Formel 1: Klartext von Vettel! „Schlecht für Ferrari? Egal!“

Die Formel 1 versinkt in der Corona-Krise im Chaos. Speziell Ferrari könnte nun enorme Konsequenzen zu spüren bekommen. Sebastian Vettel hat diesbezüglich eine klare Meinung.

Die Corona-Krise hat möglicherweise nicht nur in diesem Jahr große Auswirkungen auf die Formel 1. Auch im kommenden Jahr könnte es in der Königsklasse zu massiven Änderungen kommen.

Formel 1 vor ungewisser Zukunft

So wird in der Formel 1 derzeit darüber diskutiert, ob die große Regel-Revolution nicht auf 2022 verschoben werden sollte. Ursprünglich war geplant, dass 2021 mehrere neue Regeln eingeführt werden, mit denen die Formel 1 fairer und ausgeglichener wird. In erster Linie hätten diese Regeln viele Vereinheitlichungen an den Autos mit sich gebracht.

Ferrari hätte diese Maßnahmen derzeit sehr gerne begrüßt. Schließlich fuhr die Scuderia bei den Tests in diesem Jahr der Konkurrenz meilenweit hinterher.

Doch wegen der Corona-Krise kommt die Regel-Revolution wohl erst ein Jahr später. Heißt für Ferrari: Die Roten müssen auch 2021 mit ihrem aktuellen Auto an den Start gehen.

------------------

Sport-Top-News:

------------------

Vettel: „Schlecht für Ferrari? Egal!“

Sebastian Vettel sieht das nicht so eng. „Ich denke, das ist der richtige Ansatz“, sagt der 32-Jährige: „Manches davon zu verschieben, ist definitiv richtig.“

Vettel weiter: „Es ist egal, ob das gut oder schlecht für Ferrari ist. Das natürliche Interesse ist jetzt, was richtig für den Sport ist. Und ich glaube, dass es die richtige Entscheidung für den Sport ist.“

Neben der Frage, wann die Regel-Revolution stattfinden soll, wird in der Formel 1 zudem noch über eine Senkung der Budgetgrenze auf unter 150 Millionen Dollar diskutiert. Hier stellt Ferrari sich allerdings bisher quer. Die Scuderia hat sich klar gegen diese Pläne positioniert.

Bevor diese Fragen geklärt werden, muss es in der Königsklasse allerdings erst mal weitergehen. Bisher ist immer noch nicht klar, wann der Startschuss für die Saison 2020 fällt. (dhe)