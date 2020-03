Wechselt Sebastian Vettel in der Formel 1 von Ferrari zu Mercedes?

Formel 1: Ferrari-Beben! Vettel deutet Wechsel zu Mercedes an – „Bin zu dem Entschluss gekommen…“

Die Tage von Sebastian Vettel bei Ferrari sind offenbar gezählt. An ein Karriereende in der Formel 1 denkt der viermalige Weltmeister aber nicht. Stattdessen deutet er nun einen spektakulären Wechsel zu Mercedes an.

Die Anzeichen verdichten sich, dass der auslaufende Ferrari-Vertrag von Sebastian Vettel in der Formel 1 nicht verlängert wird. Gespräche stehen noch aus, doch die jüngsten Entwicklungen legen eine Vertragsverlängerung nicht gerade nahe.

Formel 1: Sebastian Vettel deutet Ferrari-Abschied an

Nach der missratenen letzten Saison entzog die Scuderia dem 32-Jährigen den Status als Fahrer Nummer 1, die ersten Tests in Barcelona liefen so miserabel, dass Ferrari-Teamchef Binotto bereits von „großen Sorgen“ sprach und seine Hoffnungen auf eine Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte beschränkte.

Sebastian Vettel deutet einen spektakulären Wechsel in der Formel 1 an. Foto: imago images/HochZwei

Offen wie nie spricht Sebastian Vettel nun über einen Ferrari-Abschied und seine Zukunft in der Formel 1. Ein Karriere-Ende kommt für den Heppenheimer demnach gar nicht in Frage.

„Ich hatte im Winter ein bisschen Zeit und habe die Zeit intensiv in der Hinsicht genutzt, mich damit auseinanderzusetzen“, sagt Vettel der „Sport Bild“, „und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das auf jeden Fall noch will und dass ich Spaß daran habe.“

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Gehversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf bisher jedoch verwehrt.

Doch kann man nach fünf Jahren Ferrari überhaupt noch für einen anderen Rennstall fahren? Sebastian Vettel antwortet deutlich: „Kann man schon, es gibt ja genug Beispiele, die das belegen, auch als Deutscher.“

Und was der viermalige Weltmeister dann sagt, lässt die Fans der Formel 1 aufschrecken.

„Der Michael (Schumacher; Anm. d. Red.) ist ja danach noch woanders gefahren, wenn ich mich richtig erinnere.“

Richtig erinnert! Michael Schumacher hatte 2010, vier Jahre nach seinem Karriere-Ende bei Ferrari, mit einer Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse für einen Paukenschlag gesorgt. Drei Saisons fuhr die Renn-Ikone für Mercedes – dem Rennstall, mit dem Vettel auch bereits in Verbindung gebracht wurde.

Auch Hamiltons Vertrag läuft aus

Bei den Silberpfeilen könnte nach der Saison ebenfalls ein Stühlerücken anstehen. Auch der Vertrag von Serien-Weltmeister Lewis Hamilton läuft aus, Sebastian Vettel wurde bereits als möglicher Nachfolger gehandelt.

Tritt Vettel erneut in die großen Fußstapfen seines Idols Michael Schumacher und wechselt zu Mercedes? Die Aussagen des Ferrari-Piloten dürfen zumindest als Andeutung gewertet werden.