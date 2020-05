Formel 1: Insider sicher! – DAS ist der Karriere-Plan von Sebastian Vettel

Die Fans der Formel 1 fragen sich: Wie sieht die Zukunft von Sebastian Vettel aus?

Sein Abschied bei Ferrari ist besiegelt, eine Rückkehr zu Red Bull ausgeschlossen, die Cockpits bei McLaren besetzt und Renault kann sich Sebastian Vettel nicht leisten. Für den vierfachen Weltmeister bleibt also nur noch die Option: Mercedes. Ein Insider der Formel 1 spricht nun über eine ganz andere Theorie.

Formel 1: Sebastian Vettel plant einjährige Pause – glaubt Insider Michael Schmidt

Der langjährige F1-Reporter und Insider Michael Schmidt hat eine ganz eigene Theorie über die Zukunftspläne von Sebastian Vettel. Die verrät er nun in seiner Interview-Serie „Formel Schmidt“ bei „Auto Motor Sport“.

Demnach schielt Sebastian Vettel durchaus auf einen Platz bei Mercedes. Weil das aber allenfalls möglich wird, wenn sich Weltmeister Lewis Hamilton beim Vertragspoker mit den Silberpfeilen verzockt, könnte der Heppenheimer schon einen Plan B in der Tasche haben.

In der Formel 1 geht Sebastian Vettel in seine letzte Ferrari-Saison. Foto: imago images/Independent Photo Agency

„Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein Jahr Pause einlegen wird“, verrät Schmidt. Einen Schritt zurück zu machen und sich (erstmal) einem Mittelklasse-Rennstall anzuschließen, mache für Vettel keinen Sinn.

Deshalb rät er Vettel: „Ein Jahr Pause machen, sich die Formel 1 mal anschauen.“ So könne sich der derzeit einzige deutsche Königsklassen-Pilot in Ruhe anschauen, welche Auswirkungen die geplante Budget-Obergrenze für die Teams funktioniert, wer als Gewinner daraus hervorgeht.

Ab 2021 dürfen die Rennställe nur noch mit maximal 133 Millionen Euro Budget arbeiten, in den Folgejahren wird diese Obergrenze weiter abgesenkt.

Schmidt prognostiziert Machtverschiebungen durch Budget-Obergrenze

„Vielleicht kommen Teams 2022 nach vorne, an die man heute noch gar nicht denkt“, so Michael Schmidt, der seit 30 Jahren bei fast jedem Rennen vor Ort war. Er ist sich sicher: Die nächsten Jahre werden Machtverschiebungen bringen.

Mit neuem Schwung und neuen Optionen könnte sich Sebastian Vettel dann in ein neues Abenteuer in der Formel 1 stürzen.

Das österreichische Gesundheitsministerium bestätigte am Samstag nach Angaben der Nachrichtenagentur APA, dass das Gesundheitskonzept der Veranstalter die aktuellen Erfordernisse in der Corona-Pandemie erfülle.