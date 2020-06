Formel 1: Ausgerechnet ER wünscht sich Sebastian Vettel im Mercedes-Cockpit

In der Formel 1 stellen sich die Fans momentan nur eine Frage: Wohin führt der Weg von Sebastian Vettel?

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt. Ausgerechnet Vettels Boss wünscht sich nun einen Wechsel zu Mercedes.

Formel 1: Binotto wünscht Vettel einen Wechsel zu Mercedes

Bis zum Ende der Saison 2020 wird Sebastian Vettel noch für die Scuderia Ferrari auf die Strecke gehen. So lange ist auch Mattia Binotto noch der Chef von Sebastian Vettel. Der 50-Jährige ist der Teamchef von Ferraris Formel-1-Rennstall.

Binotto war also in erster Linie mit dafür verantwortlich, dass Sebastian Vettel im kommenden Jahr nicht mehr in der „Roten Göttin“ fährt. Trotzdem drückt der schweizerisch-italienische Ingenieur dem Deutschen für die Zukunft alles Gute.

---------------------

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Gehversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf bisher jedoch verwehrt.

---------------------

Mehr sogar: Binotto hofft, dass Sebastian Vettel zu Mercedes wechselt. „Ich habe Gerüchte gehört, dass er zu Mercedes gehen könnte. Das würde mich sehr für ihn freuen“, so Binotto gegenüber „La Stampa“.

Der Ferrari-Boss erklärt, dass es ein „Verlust“ für die Formel 1 wäre, wenn Sebastian Vettel im nächsten Jahr nicht mehr in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen würde.

+++ Borussia Dortmund: Mario Götze lässt sich gegen Hertha BSC freistellen – DAS ist der Grund +++

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Zukunft von Sebastian Vettel ungewiss. Wohin der 32-Jährige wechselt, steht noch nicht fest.

Wohin führt der Weg von Sebastian Vettel? Foto: imago images/Action Plus

Diese Optionen gibt es

Das heißeste Gerücht ist tatsächlich ein Wechsel zu Mercedes. Die Cockpits der anderen Top-Teams sind bereits vergeben, deshalb scheinen die Silberpfeile die einzig vernünftige Option für Vettel zu sein. Der vierfache Weltmeister will sicherlich weiter um den Titel mitfahren können.

Allerdings ist auch immer wieder ein Sabbatjahr im Gespräch. Viele Experten glauben, dass Vettel die Entwicklungen in der Formel 1 genau beobachten will und erst 2022 zurückkehren wird.

---------------------

Mehr Sport-News:

Formel 1: Vettel-Fans in Schockstarre! Fährt der Ferrari-Star bald HIER?

FC Bayern München: Verletzungs-Schock für Bayern-Stürmer! ER droht wieder auszufallen

Mesut Özil: Tragischer Verlust für den Fußball-Star! Jetzt ist klar, dass…

---------------------

Auch über einen Wechsel in die DTM wurde schon gesprochen. DTM-Boss Gerhard Berger sagte erst kürzlich: „Wenn er noch ein paar Jahre anhängen will - mit einem großen Spaßfaktor, mit viel weniger Druck -, dann wäre so eine DTM-Geschichte optimal.“