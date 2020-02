Formel 1: Ferrari-Beben! Sebastian Vettel weg – und jetzt auch noch DAS

Nur noch wenige Wochen bis zum Start der neuen Saison in der Formel 1 und es brodelt gewaltig bei Ferrari und Sebastian Vettel ....

Auf den deutschen Rennfahrer muss Ferrari in der Formel 1 zunächst verzichten. Jetzt die nächste Hiobsbotschaft.

Bei einem Test in Barcelona lief es nicht wirklich gut für die Scuderia. Doch eins nach dem anderen.

Ferrari steht in diesem Jahr in der Formel 1 gewaltig unter Druck. In den vergangenen Saisons fuhren Sebastian Vettel und Co. der Konkurrenz hinterher. Das Ganze fand seinen traurigen Höhepunkt in der Pleiten-Saison im Vorjahr, als die Scuderia eine Panne nach der anderen zu beklagen hatte.

Formel 1: Probleme bei Sebastian Vettel und Ferrari

2020 soll alles anders werden. Eigentlich. Doch auch diese Saison beginnt holprig. Vor den ersten Testfahrten in Barcelona meldete Sebastian Vettel sich spontan krank. Der 32-Jährige hätte den ersten Testtag im neuen Ferrari absolvieren sollen.

Stattdessen musste Teamkollege Charles Leclerc einspringen. Und der brannte nun wahrlich keine Fabelzeiten in den Asphalt. Leclerc landete gerade mal auf dem 11. Platz – satte 1,313 Sekunden hinter der Bestzeit von Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.

Als die Ferrari-Fans von diesem ersten Testergebnis hörten, lief manch einem Anhänger der Scuderia sofort die Farbe aus dem Gesicht. Steht dem Rennstall etwa die nächste Seuchen-Saison bevor?

Charles Leclerc will mit Ferrari in dieser Saison bessere Ergebnisse einfahren als im Vorjahr. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Leclerc beruhigt die Fans

Leclerc gab unmittelbar nach dem Test Entwarnung. Der Monegasse erklärte, dass Ferrari vor der anstehenden Saison der Formel 1 nicht darauf abzielt, gute Test-Zeiten auf die Strecke zu bringen, nur damit die Medien positiv über die Scuderia berichten und die Fans zufrieden sind. „Wir haben unsere Herangehensweise geändert“, sagte Leclerc: „Wir fokussieren uns voll auf uns. Wir wollen in diesen ersten Tagen viel ausprobieren, um das Auto so gut wie möglich zu verstehen.“

Leclerc weiter: „Es ist enorm wichtig für uns, dass wir eine richtige Korrelation zwischen Strecke und Fabrik haben. Daher wollen wir bei den Tests schauen, ob die Zahlen aus der Simulation mit den Zahlen auf der Strecke übereinstimmen.“

Mit dem ersten Test ist Leclerc rundum zufrieden. „Aber wo wir derzeit genau stehen, kann ich noch nicht sagen.“

Vettel oder Leclerc - wer wird die Nummer 1 bei Ferrari?

Nachdem Sebastian Vettel in den vergangenen Saisons der Formel 1 bei Ferrari die klare Nummer 1 war, geht die Scuderia in dieser Saison ohne eine solche Nummer 1 an den Start. Das Team wartet die ersten Rennen ab und schaut, wie der Zweikampf zwischen dem Deutschen und dem Monegassen sich entwickelt.

Das sind die Formel-1-Weltmeister von Ferrari

Kimi Räikkönen 2007

Michael Schumacher 2000-2004

Jody Scheckter 1979

Niki Lauda 1975, 1977

John Surtees 1964

Phil Hill 1961

Mike Hawthorn 1958

Juan Manuel Fangio 1956

Alberto Ascari 1952-1953

Die Saison 2020

Die Formel-Saison 2020 startet am 15. März mit dem Rennen in Australien. Nur eine Woche später geht's in Bahrain weiter. Zwei Wochen danach steht der Vietnam-GP in Hanoi auf dem Programm.

In Europa gibt es erste Entscheidungen

Nach dem Rennen in Vietnam gibt es eine erste vierwöchige Pause, ehe es in Europa weitergeht. Die Rennen in den Niederlanden, Spanien und Monaco werden erste Entscheidungen offenbaren: Wer sind die wahren Favoriten auf den WM-Titel? Wer ist die Nummer 1 bei Ferrari?

Endspurt in Lateinamerika und Abu Dhabi

Die drei letzten Rennen der Saison finden im November in Mexiko und Brasilien sowie Abu Dhabi statt. Spätestens dort wird sich dann entscheiden, wer Weltmeister wird.

Red-Bull-Rückkehr für Vettel ausgeschlossen

Wieder einmal wurde auch in dieser Formel-1-Pause darüber diskutiert, ob eine Rückkehr von Sebastian Vettel zu Red Bull möglich ist. Der Chefberater des österreichischen Rennstalls fand dazu deutliche Worte, die du >>hier<< nachlesen kannst.

Vettel vor entscheidendem Jahr

Nach der verkorksten Vorsaison will Vettel in diesem Jahr unbedingt zurückschlagen. Denn sein Vertrag bei Ferrari läuft im Dezember aus. Daher will der deutsche Pilot sich mit guten Leistungen empfehlen - bei der Scuderia oder bei einem anderen Rennstall.

Ferrari-Erfolg hängt an Technik

Ob Ferrari in diesem Jahr deutlich erfolgreicher sein kann als in der Vorsaison, hängt maßgeblich von der Technik ab. Denn im Jahr 2019 waren es in erster Linie technische Probleme, die Vettel und Leclerc um manchen WM-Punkt gebracht hatten.

Die Formel 1 steuert auf eine neue Ära zu

Derart gigantische technische Unterschiede zwischen den einzelnen Teams wird es ab 2021 wohl nicht mehr geben. Dank einiger Normen will die Formel 1 dafür sorgen, dass mehr Chancengleichheit entsteht. Dadurch sollen die Rennen ausgeglichener und spannender werden.

Holpriger Vettel-Start in die neue Saison

Der Start in die neue Saison läuft für Vettel indes weiter wenig wie gewünscht. Nachdem er am Mittwoch seine Testfahrten in Barcelona wegen Unwohlsein absagen musste, bremste ihn am Freitag die Technik aus.

Sein neuer Bolide SF 1000 streikte, weswegen er seinen Test bereits um kurz nach halb elf pausieren musste. Erst am Nachmittag ging es wieder auf die Rennstrecke. Dabei ist Ferrari wertvolle Zeit bei den ohnehin knapp bemessenen Test verloren gegangen.