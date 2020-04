Formel 1: Vettel-Kollege schockt mit dieser Idee

Wie geht es in der Formel 1 weiter? Diese Frage stellen sich derzeit nicht nur die Motorsport-Fans. Wegen der Corona-Krise konnte in diesem Jahr noch kein einziges Rennen stattfinden.

Kommende Rennen werden ständig verschoben oder abgesagt. Ein Riesenproblem, denn mindestens acht Rennen müssen stattfinden, damit offiziell ein Weltmeister gefunden werden kann, das sagt das Regelwerk der Formel 1.

Formel 1: Irre Ideen wegen Coronavirus

Nico Rosberg äußerte eine irre Idee: Um alle Rennen stattfinden zu lassen, sollen jeweils zwei Rennen am Wochenende ausgetragen werden, also zwei Rennen pro Strecke. Hier mehr zu seinem Vorschlag>>>

Ferrari-Pilot Charles Leclerc geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Der Teamkollege von Sebastian Vettel hat eine Idee, die die von Nico Rosberg in den Schatten stellt. Der Monegasse will Rennen entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung! Das berichtet die „Bild“.

Charles Leclerc macht den Vorschlag, Formel-1-Rennen entgegen der üblichen Fahrtrichtung zu fahren. Foto: imago images / HochZwei

---------

Das ist Charles Leclerc:

geboren am 16. Oktober 1997 in Monte-Carlo, Monaco

er fährt seit 2018 in der Formel 1

zuerst fuhr er für Sauber

seit 2019 ist er bei Ferrari

sein Vertrag bei der Scuderia läuft bis 2024

---------

+++ Formel 1: Ferrari-Teamchef verrät über Sebastian Vettel – „Ich weiß, dass er...“ +++

Leclerc erklärt: „Ich habe irgendwo gelesen, dass man die Strecke auch einmal in Gegenrichtung fahren könnte. Das wäre sehr, sehr cool! Eine sehr interessante Idee.“

----------

----------

Rennen gegen die Fahrtrichtung fairer?

Dahinter steckt ein einfacher Grund: Manche Strecken sind für manche Autos besser geeignet als andere. Durch das Fahren gegen den ursprünglichen Streckenverlauf wäre die Verteilung fairer. Der 22-Jährige sagt: „Wir müssen das beste aus der Situation machen.“

Laut „Bild“ müssten in einem solchen Fall allerdings die Auslaufzonen umgebaut werden. Ob es in der Formel 1 also bald wirklich Rennen gegen die eigentliche Fahrtrichtung geben wird? (cs)