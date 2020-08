Formel 1: Vettel-Aus – Ist DAS der wahre Grund für den Bruch mit Ferrari?

Sebastian Vettel und Ferrari, das war keine Liebesbeziehung. Der vierfache Weltmeister wird die Scuderia Ferrari am Saisonende verlassen und sucht sich einen neuen Platz in der Formel 1.

Doch wieso klappte es bei Ferrari für Sebastian Vettel eigentlich nicht? Jetzt gibt es neue Erkenntnisse, wieso der Formel 1-Star bei Ferrari nicht glücklich wurde.

Formel 1: Deshalb wurde Sebastian Vettel bei Ferrari nicht glücklich

Es sollte die Erfolgsstory werden. Sebastian Vettel sollte als vierfacher Weltmeister in die Fußstapfen von Michael Schumacher treten. Die Scuderia Ferrari erhoffte sich mit dem Deutschen, die Erfolge alter Tage wiederholen zu können. Doch daraus wurde nichts.

In fünf Jahren bei Ferrari konnte Sebastian Vettel nicht an seine Weltmeister-Titel bei Red Bull anknüpfen. Und auch in diesem Jahr wird es mit dem Titelgewinn im Ferrari nichts werden. Viele Fans fragen sich: Wieso hat das mit Sebastian Vettel und Ferrari nicht funktioniert.

---------------------------------

Das ist Sebastian Vettel

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim

Seit 2007 startet Sebastian Vettel in der Formel 1

Nach dem Einstieg bei BMW Sauber und Toro Rosso wurde er 2009 zu Red Bull befördert

Von 2010 bis 2013 gewann Vettel vier WM-Titel in Folge

2015 startete er für die Scuderia Ferrari

Bei Ferrari wurde Sebastian Vettel nie wirklich glücklich

Ende 2020 verlässt er Ferrari wieder, allerdings ohne WM-Titel

---------------------------------

Vettel war gegen Binotto

Einen ganz neuen Aspekt wirft jetzt „Sport 1“ auf. Demnach soll sich Sebastian Vettel klar gegen Mattia Binotto als Teamchef ausgesprochen haben. Ende 2018 übernahm der Schweizer den Job von Maurizio Arrivabene – allerdings wohl gegen Vettels Willen.

Laut dem Bericht entsprach Binotto nicht den Vorstellungen von Vettel. Er wollte demnach einen Teamchef, der technisch versiert ist, das große Ganze im Blick hat und in erster Linie ehrlich und aufrichtig ist.

Sebastian Vettel wollte wohl Mattia Binotto nicht. Foto: imago images/HochZwei

-----------------

-----------------

Das war Vettels Wunschkandidat

Sein Wunschkandidat wäre Andreas Seidl gewesen, mit dem er schon in seiner Anfangszeit als Testpilot bei BMW zusammenarbeitete. Heute ist Andreas Seil der Teamchef von McLaren. Das Team ist auf dem Vormarsch und überzeugt mit seinen Fahrern Lando Norris und Carlos Sainz.

Gegen sein Team schießt Vettel trotzdem nicht. Er sagt: „Ich bereue die Zeit, die ich bei Ferrari hatte, nicht. Ich denke, dass ich hier und da vielleicht nicht die Unterstützung hatte, die ich brauchte, wünschte oder erbeten habe, aber insgesamt hatte ich immer Menschen in meiner Nähe, die bereit waren, mir sowohl auf der Rennstrecke als auch in Maranello zur Seite zu stehen.“ (fs)