Sebastian Vettel ist zurück! Fans nach Monaco-GP in Ektase – „Endlich“

Sebastian Vettel ist zurück!

Beim Monaco-GP hat Sebastian Vettel seine ersten Punkte für Aston Martin eingefahren. Der 33-Jährige landete auf Rang fünf. Bei den Fans sorgte das für großen Jubel.

Sebastian Vettel: Knoten geplatzt! Fans dürfen feiern

Lange musste Sebastian Vettel warten, jetzt hat es endlich geklappt. Sebastian Vettel sichert sich die ersten Punkte nach seinem Wechsel zu Aston Martin und macht einen großen Schritt in die richtige Richtung.

Sebastian Vettel macht einen großen Schritt nach vorne! Foto: imago images/HochZwei

Dank eines grandiosen Overcuts kam Sebastian Vettel nach seinem Boxenstopp vor Pierre Gasly und Lewis Hamilton auf die Strecke und sicherte sich so den starken fünften Platz.

Sebastian Vettel landete in Monaco auf Rang 5. Foto: imago images/Nordphoto

Diese starke Leistung wurde auch von den Fans honoriert. Sebastian Vettel erhielt den Fan-Titel „Driver of the day“. Wie groß die Erleichterung bei Sebastian Vettel war, zeigte die Szene nach der Zieldurchfahrt.

Vettel funkte zum Team: „Yes boys! RING DING DING! Tough race but well managed! Nice one! Nice overcut! Car was great this afternoon! Finally some points! Yes big points!” (Übersetzt: Ja, Jungs! Ring ding ding! Hartes Rennen, aber super gemanaged. Guter Overcut. Das Auto war großartig heute Nachmittag. Endlich ein paar Punkte! Ja, wichtige Punkte!“)

Sebastian Vettel: Fans aus dem Häuschen –„Seb is back“

Im Netz sorgte der Auftritt von Sebastian Vettel für regelrechte Ektase. Die Fans feierten Platz 5 wie einen Sieg. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Vettel! Was ein fantastisches Rennen, Fahrer des Tages, was ein Champion“

„Junge, Vettel ist so ein starkes Rennen gefahren! Ist nice, ihn mal wieder weiter vorne zu sehen!“

„Mega-starke Leistung heute von Sebastian Vettel.“

„Beste Sport-Nachricht des Tages: Seb is back!“

Weiter geht’s in der Formel 1 in zwei Wochen mit dem Rennen in Baku. Dort wartet ebenfalls ein enger Stadtkurs. Es wird spannend zu sehen, ob Sebastian Vettel seine Leistung dort bestätigen kann.

