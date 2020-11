Formel 1: Experte sicher – SO gut ist Sebastian Vettel wirklich noch

Sebastian Vettel wird froh sein, wenn seine vermutlich schlimmste Saison in der Formel 1 endlich vorbei ist. Noch vier Rennen, dann ist seine Liason mit Ferrari beendet. Ab 2021 startet das neue Kapitel Aston Martin.

Formel 1-Experte Marc Surer glaubt, dass der Wechsel dem geborenen Heppenheimer noch einmal einen erheblichen Schub geben wird – und sich das sogar schon im ersten Rennen zeigen könnte.

Formel 1: Meldet sich Sebastian Vettel zum Saisonauftakt eindrucksvoll zurück?

Denn Surer traut Vettel zu, zum Saisonauftakt 2021 mit Aston Martin aufs Podium zu fahren. „Wenn das Auto das macht, was er will, ist er ja einer, der das dann auch umsetzt“, sagt der 69-Jährige in einem Interview mit „Motorsport Total“.

Formel 1: Sebastian Vettel war nach dem letzten Rennen in Imola wieder einmal bedient. Foto: imago images/Nordphoto

Auch wenn der 33-Jährige gerade durch ein Tief gehe. „Er weiß, wie man Rennen gewinnt, und er weiß, wie man das nach Hause bringt. Das hat er ja nicht verlernt“, so Surer.

Das ist Sebastian Vettel:

geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim

fährt seit 2007 in der Formel 1

wurde als zweiter Deutscher nach Michael Schumacher in der Saison 2010 Weltmeiter

bislang jüngster Gewinner der Weltmeisterschaft

ist seit 2019 mit seiner Schulfreundin Hanna Prater verheiratet

Außerdem ist er überzeugt, dass Aston Martin alles tun werde, „um ihm das Auto hinzustellen, das er haben möchte. Das macht ja Ferrari nicht mehr, seit Leclerc da ist.“

Fährt Sebastian Vettel mit Aston Martin schon zum Saisonauftakt der Formel 1-Saison 2021 aufs Podium? Foto: imago/HOCH ZWEI/Pool/Steven Tee

Schwere Zeiten für Vettel bei Ferrari

Was der Schweizer meint: „Sie haben's eigentlich aufgegeben mit ihm (Vettel, Anm. d. Red). Ich glaube nicht, dass sie ihn absichtlich benachteiligen. Aber sie haben einfach irgendwie eingesehen, dass sie ihn nicht nach vorne bringen.“

Umso beeindruckender findet Surer, dass Vettel „jetzt die Saison durchsteht, dass er nicht das Handtuch schmeißt“. Der Formel 1-Experte fügt bei „Motorsport Total“ hinzu: „Das zeugt ja auch von Größe. Finde ich stark von ihm.“

Insider überzeugt: Vettel außen vor

Viele Fans stellen sich bei den aktuellen Ergebnissen wirklich die Frage, ob Ferrari Sebastian Vettel absichtlich schlechter macht. Ein Insider hat zu dem Thema eine klare Meinung.