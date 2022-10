Formel 1: Sebastian Vettel sorgt für Hammer – Fans flippen völlig aus

Kurz vor dem Ende seiner Karriere in der Formel 1 hat Sebastian Vettel für einen echten Hammer gesorgt.

Der Formel 1-Superstar lässt seine Fans mit einer Ankündigung völlig ausflippen: Es wird wohl eine Dokumentation über Sebastian Vettel geben.

Formel 1: Sebastian Vettel sorgt mit Ankündigung für Aufregung

Für seine Rücktrittsankündigung legte sich Sebastian Vettel im Juli einen Instagram-Account zu. Dort waren bislang nur zwei Beiträge zu finden – bis zum Donnerstagvormittag (29. September). Denn jetzt teilte Sebastian Vettel völlig überraschend ein neues Video.

In dem Clip sind Aufnahmen von den Anfängen seiner Motorsportkarriere zu sehen. „Who is Sebastian Vettel?“, steht in dem Video geschrieben. Am Ende heißt es nur: „Demnächst“.

Sebastian Vettel hat bei den Formel 1-Fans für große Aufregung gesorgt. Foto: IMAGO / Eibner

Was es genau mit diesem mysteriösen Clip auf sich hat, ist noch unklar. Alles deutet aber darauf hin, dass es bald eine Dokumentation über die Karriere von Sebastian Vettel geben wird. Von wem sie veröffentlicht wird, was genau darin enthalten ist und wann sie erscheint, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Formel 1: Vettel-Fans aus dem Häuschen

Die Fans sind trotzdem schon völlig aus dem Häuschen. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Verdammt, Seb trifft uns dort, wo es weh tut“

„WAS IST DAS??? BITTE SAG ES UNS!!!!!!!!“

„Ich kann es kaum erwarten“

„Oha, Seb hat tatsächlich was hochgeladen, jetzt schon Highlight des Tages!“

„Legende, für immer“

„Sicher werde ich weinen… was auch immer es ist“

Sebastian Vettel beendet am Ende der Saison seine Karriere in der Formel 1. Nach 16 Saisons, 53 Siegen und vier Weltmeister-Titeln macht der 35-Jährige Schluss.