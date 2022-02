Formel 1: Traum droht zu platzen! Wird Sebastian Vettel DAS nie wieder erleben?

In der Formel 1 gibt es mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher für das Jahr 2022 nur zwei deutsche Piloten.

Beide Piloten würden sich sicherlich auch darüber freuen, wenn ein Rennen in der Formel 1 auch in ihrem Heimatland wieder stattfinden würde. Während Mick Schumacher mit seinen 22 Jahren vermutlich noch ein Deutschland-GP fahren wird, könnte Vettels Traum wohl platzen.

Formel 1: Vettel-Traum droht zu platzen

79 Mal wurde ein Deutschland-GP bisher ausgetragen. Das letzte Mal fand 2020 in Hockenheim ein Rennen statt. Lewis Hamilton sicherte sich vor Max Verstappen den Sieg. 2021 wurde weder in Hockenheim noch am Nürburgring gefahren und auch für die nächsten Jahre sieht es nicht gut aus.

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

Seit 2021 fährt er für Aston Martin.

Die Führung der Formel 1 geht nicht von einer baldigen Rückkehr Deutschlands in den Rennkalender aus – sieht die Gründe dafür aber nicht bei der Königsklasse. „Der deutsche Grand Prix ist mir wichtig", sagte Geschäftsführer Stefano Domenicali dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Und weiter: „Ich sehe aber leider kein wirkliches Interesse aus Deutschland, wieder Teil des Formel-1-Kalenders zu werden.“

Wird Sebastian Vettel in der Formel 1 noch ein Heimrennen bekommen? Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Besonders für Sebastian Vettel wäre das bitter, der sich wie andere Fahrer natürlich auf ein Heimrennen freut. 2019 sagte er: „Ich hoffe, dass wir diesen Grand Prix nicht verlieren, das wäre eine Schande.“ Wann es wieder ein Deutschland-GP geben wird, steht in den Sternen. Ebenso ist es unklar, wann Vettel seine Karriere beenden will.

Formel 1: Erlebt Vettel nie wieder ein Deutschland-GP?

Seine erste Saison bei Aston Martin war eher ernüchternd. Auch 2022 wird der Heppenheimer für den Rennstall an den Start gehen. Doch das Karriereende von Sebastian Vettel ist schon in sichtbarer Nähe.

Der 34-Jährige erklärte bereits mehrfach, dass er keine zehn Jahre mehr in der Formel 1 fahren wolle. Schon nach seinem Ferrari-Aus gab es die Überlegung aufzuhören.

Zuletzt fand 2020 ein Rennen in Deutschland in der Formel 1 statt. Foto: IMAGO / Sven Simon

Wie sein Leben nach der Formel 1-Karriere aussieht, ist für Vettel noch unklar, wann der vierfache Weltmeister aufhört ebenso. Ob er jemals wieder ein Deutschland-GP fahren wird? (oa)