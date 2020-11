Formel 1-Insider ist überzeugt: Ferrari bevorteilt Leclerc – Vettel außen vor

Die Formel 1-Fans rätseln: Warum ist Charles Leclerc in dieser Saison so viel besser als Sebastian Vettel? Spekuliert wird über eine mögliche absichtliche Benachteiligung seitens Ferraris.

Formel 1-Insider Ralf Schumacher hat sich jetzt zu den Gerüchten geäußert und erklärt seine Meinung zu Sebastian Vettel und dem Leistungsabfall.

Formel 1: Schumacher sicher: Ferrari konzentriert sich nur auf Leclerc

Während Sebastian Vettel damit kämpft überhaupt einmal in die Punkte zu fahren, sammelt sein Teamkollege Charles Leclerc fleißig Zähler. Leclerc liegt mit 85 Punkten in der WM immerhin auf Rang fünf und fuhr schon zwei Mal aufs Podest. Vettel hingegen ist 14. und holt hin und wieder ein Pünktchen.

„Das Team hat sich wirklich auf einen Fahrer konzentriert und Vettel etwas außen vor gelassen“, sagte Ralf Schumacher im AvD Motorsport Magazin auf Sport 1. Ferrari arbeitet demnach nur noch für Charles Leclerc und passt das Auto den Fähigkeiten des Monegassen an.

Experte Ralf Schumacher hat eine klare Meinung. Foto: imago images/LaPresse

„Dem Sebastian wird nur noch gesagt, was er unbedingt wissen muss“, glaubt Schumacher. So ist Leclerc besser in den Entwicklungsprozess mit eingebunden. Das sei aber aufgrund der anstehenden Trennung normal.

Das ist Sebastian Vettel:

geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim

fährt seit 2007 in der Formel 1

wurde als zweiter Deutscher nach Michael Schumacher in der Saison 2010 Weltmeiter

bislang jüngster Gewinner der Weltmeisterschaft

ist seit 2019 mit seiner Schulfreundin Hanna Prater verheiratet

Absichtliche Benachteiligung von Vettel?

Eine absichtliche Benachteiligung verweist Schumacher aber ins Land der Fabeln. Im Kampf um Punkte für die Konstrukteurs-WM sei Ferrari auf die Punkte beider Autos angewiesen. Deshalb sei es nicht zielführend, „einen Fahrer zu benachteiligen.“ Heißt im Klartext: Vettels Auto wird nicht absichtlich schlechter gemacht, große Hilfe bekommt er allerdings auch nicht.

Dass Ferrari klar zu Leclerc hält, liege aber auch an seinem Verhalten. „Was man Charles schon lassen muss: Vielleicht wegen seines Managements oder weil er jünger ist - er stellt sich gut auf die Situation ein“, sagte Schumacher. Dazu stehe Leclerc offen zu seinen Fehlern und sei damit „in der Lage, das Ferrari-Team hinter sich zu bringen.“

Noch vier Rennen, dann ist das Horror-Jahr von Sebastian Vettel bei Ferrari endlich beendet. Ab kommender Saison fährt er für Aston Martin und hofft auf erfolgreichere Zeiten. Schumacher sieht in der „kleinen, kompakten Truppe“ viel Potential und Vettel könne mit seiner großen Erfahrung weiterhelfen. (fs)