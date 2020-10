Formel 1: Ist Sebastian Vettel bei Ferrari gescheitert? Teamchef stärkt Vettel den Rücken und kritisiert Ferrari

Ist Sebastian Vettel bei Ferrari gescheitert oder nicht? Diese Diskussion beschäftigt die Fans der Formel 1.

Sebastian Vettel sagte zuletzt ganz klar: „Ich habe versagt.“ Ein Formel 1-Teamchef springt dem vierfachen Weltmeister aber jetzt zur Seite und stärkt ihm den Rücken. Seine Kritik richtet sich eher gegen Ferrari.

Formel 1: Ist Sebastian Vettel bei Ferrari gescheitert?

„Es ist wahr, ich habe versagt. Denn ich habe mir das Ziel gesetzt, mit Ferrari den Titel zu gewinnen. Ich habe versagt“, erklärte Sebastian Vettel in dem Formel-1-Podcast „Beyond The Grid“. Sein Ziel hat er nicht erreicht. Allerdings gehören dazu immer zwei.

Deshalb springt ihm Haas-Teamchef Günther Steiner jetzt zur Seite: „Solange man das Beste gibt, ist man nicht gescheitert. Er ist gescheitert, den Weltmeistertitel zu holen. Aber als Fahrer ist er nicht gescheitert“, sagt er im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1.

Indirekt gibt er Ferrari die Schuld am Scheitern von Sebastian Vettel. „Man muss auch im richtigen Moment am richtigen Platz sein. Es gibt viele Fahrer, die haben sehr viel Talent und schaffen es einfach nicht, weil sie nicht das passende Fahrzeug haben“, so Steiner.

Haas-Teamchef Günther Steiner stärkt Sebastian Vettel den Rücken. Foto: imago images/Nordphoto

„Man muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein“

„Im Moment mit Ferrari Weltmeister zu werden, wäre wohl für jeden Fahrer schwierig“, stellte Steiner fest und erklärte weiter: „Es gibt immer Höhen und Tiefen in Teams. Es hat eine Zeit gegeben, wo Ferrari dominiert hat, es gibt jetzt die Zeit, wo Mercedes dominiert. Man muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das hat für Sebastian diesmal nicht geklappt.“

Dass Ferrari aktuell nicht zur Weltspitze gehört, das fällt auch einem Laien auf. In dieser Saison ist der Abstand zu den Mercedes noch größer geworden. Zahlreiche Konkurrenten haben Ferrari überholt.

Auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der eigentlich in den nächsten Jahren um den Titel mitfahren sollte, weiß, dass das bei Ferrari erst mal nichts wird. Der Monegasse schockte die Ferrari-Anhänger jetzt mit sehr klaren Aussagen zu seiner Zukunft bei der Scuderia >>>