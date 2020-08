Formel 1: Aus von Sebastian Vettel? DIESE Ansage schockt gewaltig

War es das wirklich schon für Sebastian Vettel in der Formel 1? Endet seine Ära schon nach dieser Saison?

Fakt ist: Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters bei Ferrari läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der 32-Jährige noch kein neues Cockpit in der Formel 1.

Sebastian Vettel: Das ist seine Karriere Sebastian Vettel: Das ist seine Karriere

Formel 1: Wie geht's weiter für Vettel?

Wenn es nach Gerhard Berger geht, sollte Sebastian Vettel seine Karriere in der Formel 1 beenden. Denn laut des ehemaligen Formel-1-Piloten und heutigen DTM-Chefs wird Vettel keinen Platz bei einem schlagkräftigen Team bekommen.

„Red Bull wird nicht funktionieren, Mercedes wird nicht funktionieren“, sagt Berger bei Sky: „Außer es gibt irgendeine Sondersituation.“

Sebastian Vettel schlendert einsam durch die Boxengasse. Foto: imago images/HochZwei

+++ Formel 1: Skandal um Vettel! Jetzt spricht der Ferrari-Star Klartext: „Nicht alles korrekt gelaufen“ +++

Daher steht für den Österreicher fest: „Ich würde als viermaliger Weltmeister, der sich nie verletzt hat, der Familie hat, der ein gutes Einkommen gehabt hat, eher den Entschluss fassen und sagen: Okay, bye-bye!“

Eine Fortsetzung seiner Karriere in der Formel 1 könne Berger dem Ferrari-Piloten nur empfehlen, „wenn er wirklich ein Auto hat, mit dem er auch die Weltmeisterschaft ein fünftes Mal gewinnen oder zumindest Siege einfahren kann. Und das sehe ich momentan nicht.“

--------------

Mehr zur Formel 1:

------------

Top-Cockpits sind besetzt

Bei Red Bull und Mercedes sind die Cockpits vergeben. Gleiches gilt für das aufstrebende McLaren-Team. Und auch bei Racing Point, das in der kommenden Saison als Werksteam von Aston Martin an den Start geht, sind Sergio Perez und Lance Stroll weiterhin vertraglich gebunden.

Wie geht's in der Formel 1 weiter für Sebastian Vettel? Foto: imago images/Sven Simon

Dass Vettel in seinen letzten Monaten bei Ferrari ein paar Querelen über sich ergehen lassen muss, ist laut Berger nicht ungewöhnlich. „Wenn einer das Team sowieso am Ende des Jahres verlässt und der andere die Zukunft bedeutet, sucht man sich meistens den Schwächsten aus, beziehungsweise sucht man sich den aus, der für die Zukunft nicht mehr relevant ist“, erklärt Berger: „Dort lädt man dann den Frust ab - egal ob es die Techniker sind oder die Resultate.“

>>> FC Bayern München – Paris Saint-Germain im Live-Ticker: 1:0! Ausgerechnet Coman köpft die Bayern zum Titel

Bitterer Rückschlag für Ferrari

Zuletzt mussten Sebastian Vettel und Ferrari in der Formel 1 einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Der Rennstall buhlte um die Dienste eines Motormagiers, doch das Angebot wurde abgelehnt. Hier mehr dazu!

Sergio Perez könnte durch Sebastian Vettel ersetzt werden. Foto: imago images/Eibner

Perez äußert sich zu Vettel-Wechsel

Das heißeste Eisen im Feuer scheint weiterhin Racing Point zu sein. Nach Österreichischen Medienberichten soll der Deal schon am Wochenende in Spa, Belgien verkündet werden. Jetzt hat sich allerdings Sergio Perez zu der Angelegenheit geäußert. Hier seine Aussagen!

+++ Formel 1: Skandal um Vettel! Jetzt spricht der Ferrari-Star Klartext: „Nicht alles korrekt gelaufen“ +++

Vettel will weitermachen

Vettel selbst hatte jüngst immer wieder geäußert, dass er selbst gerne weiter fahren würde. Allerdings müsse für ihn das gesamte Paket des neuen Rennstalls passen. Sprich: Vettel will auch Erfolgschancen haben. Auch weniger Chaos als bei Ferrari aktuell wäre für den Deutschen sicherlich wünschenswert.

Was wird nun aus Sebastian Vettel? Foto: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES

>>> FC Bayern München: DIESES Bild lässt die Fans ausrasten – „Das ist unglaublich“

Nächste Chance in Belgien

Nach zweiwöchiger Pause geht es diese Woche in Spa, Belgien weiter. Dann hat Sebastian Vettel die nächste Chance auf eine bessere Platzierung. Auf der Strecke stand Sebastian Vettel schon zwei Mal ganz oben in der Formel 1. In den letzten drei Jahren wurde er in Belgien immer mindestens Zweiter.

-------------

Die nächsten Rennen:

30. August, Belgien-GP

6. September, Italien-GP

13. September, Toskana-GP

27. September, Russland-GP

--------------

Vier weitere Rennen bekannt gegeben

Die Formel 1-Saison wird noch etwas länger dauern. Mittlerweile hat die FIA vier weitere Rennen bekannt gegeben. In Bahrain werden gleich zwei Rennen stattfinden, in Abu Dhabi endet die Saison. Eine Strecke ist aber neu im Terminkalender. Hier erfährst du mehr! (dhe)