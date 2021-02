Formel 1: Sorgenfalten bei Sebastian Vettel? Ausgerechnet DAS droht nun zum Problem zu werden!

Für Sebastian Vettel ist es in diesem Jahr eine Premiere. In der Formel 1 geht der vierfache Weltmeister erstmals mit einem Mercedes-Motor an den Start.

Eigentlich ein Segen in der Formel 1, doch genau das droht jetzt für Sebastian Vettel zu einem Problem zu werden.

Formel 1: Ausgerechnet DAS könnte für Sebastian Vettel zum Problem werden

Sieben Jahren in Folge hat Mercedes die Formel 1-WM gewonnen, der Motor der Silberpfeile war bislang das Non-plus-Ultra in der Königsklasse des Motorsports. Doch ausgerechnet der Antrieb bereitet der deutschen Traditionsmarke jetzt Sorgen.

„Wir haben einige Schwierigkeiten mit der Power-Unit“, wird der neue Motorenchef Hywel Thomas von „Motorsport-total.com“ zitiert. Allerdings versichert er auch: „Wir wissen, dass wir Probleme haben, aber wir haben auch zahlreiche Pläne, um sie in den Griff zu bekommen. Ich bin sicher, dass für das erste Rennen alles bereit sein wird.“

Sebastian Vettel und Aston Martin sind von Mercedes abhängig. Foto: imago images/Motorsport Images

Bei den Mercedes-Kunden dürfte das allerdings für einige Falten sorgen, schließlich sind sie vom Dominator der Formel 1 abhängig. Neben Aston Martin und Williams beliefert Mercedes in diesem Jahr auch McLaren.

Der geplante Rekord-Kalender der Formel 1*:

28. März – Bahrain (Sakhir)

18. April – Italien (Imola)

30. April – Portimao (Portugal)

9. Mai – Spanien (Barcelona)

23. Mai – Monaco

6. Juni – Azerbaidschan (Baku)

13. Juni – Kanada (Montreal)

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

4. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

1. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

5. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

3. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Australien (Melbourne)

28. November – Saudi Arabien (Dschidda)

5. Dezember – Abu Dhabi

*Stand 24. Februar

Formel 1: Mercedes-Problem nicht neu

Schon im vergangenen Jahr hatte Mercedes vor der Saison einige Probleme mit der Zuverlässigkeit des Motors. Bei den Wintertests blieben Valtteri Bottas (Mercedes) und Nicholas Latifi (Williams) stehen, weil die Power-Unit streikte. Bis zum Saisonstart im Juli hatte Mercedes das Problem dann allerdings gelöst.

So viel Zeit bleibt den Silberpfeilen in diesem Jahr allerdings nicht. „Wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir dafür bereit sind, und uns noch mehr auf die Zuverlässigkeit konzentrieren. Eine weitere Herausforderung ist die kurze Winterpause, schließlich fand das letzte Rennen erst Mitte Dezember statt - und wir sind jetzt schon wieder voll im Schwung. Wir hatten also mehr zu tun und weniger Zeit dafür“, so Thomas.

McLaren-Aussage macht Hoffnung

Aston Martin und Sebastian Vettel dürften diese Ungereimtheiten nicht gerade Freude bereiten, allerdings macht die Aussage von McLaren Hoffnung. „Wir haben einige Tests auf dem Prüfstand durchgeführt, die bislang absolut problemlos waren“, hatte McLarens Technik-Chef James Key gesagt.

Wie viel Power im Mercedes-Motor steckt und wie zuverlässig er wirklich ist, zeigt sich frühstens bei den Wintertests in Bahrain. Diese finden vom 12. bis 14. März statt, nur zwei Wochen vor Saisonbeginn.