Formel 1: Vettel ignoriert Rat eines langjährigen Wegbegleiters – dieser macht sich Sorgen um die Zukunft des Deutschen

Auch nach seiner verkorksten Zeit bei Ferrari wird Sebastian Vettel der Formel 1 erhalten bleiben. Der viermalige Weltmeister wird ab 2021 für Aston Martin auf Punktejagd gehen.

Sein langjähriger Wegbegleiter Dr. Helmut Marko hatte Sebastian Vettel einen anderen Rat gegeben. Doch Vettel entschied sich für einen Verbleib in der Formel 1.

Formel 1: Der Wechsel von Sebastian Vettel zu Aston Martin gefällt nicht allen. Foto: imago images/Nordphoto

Formel 1: Marko riet Vettel zur Pause

Lange hielten die Spekulationen um die Zukunft von Sebastian Vettel an, vor dem Rennen in Mugello im September gab es endlich Gewissheit. Sebastian Vettel wird auch 2021 in der Formel 1 fahren. Der deutsche Rennfahrer hat bei Aston Martin unterschrieben.

Wäre es nach Red-Bull-Chefberater Dr. Helmut Marko gegangen, hätte Vettel diesen Schritt nicht gemacht. „Ich habe ihm gesagt, er soll ein Jahr Pause machen. Dann kann er sich in der Zwischenzeit neu aufladen und mit neuem Elan die Möglichkeiten, die sich 2022 bieten werden, angehen. Er hat sich aber dafür entschieden, im Geschehen zu bleiben“, sagte Marko im AvD Motorsport Magazin auf Sport 1.

Sebastian Vettel und Helmut Marko sind gute Freunde. Foto: imago images / Eibner

-----------------

Die Formel 1-Cockpits für 2021

Mercedes: Bottas, offen

Red Bull: Verstappen, offen

Ferrari: Leclerc, Sainz

Racing Point/Aston Martin: Stroll, Vettel

Renault/Alpine: Ocon, Alonso

McLaren: Ricciardo, Norris

Alpha Tauri: offen, offen

Alfa Romeo: offen, offen

Haas: offen, offen

Williams: Russell, Latifi

-----------------

Marko zweifelt an Aston Martin

2022 wird es in der Formel 1 eine krasse Regelreform geben. Außerdem wird das Budget der Teams stark limitiert. Es wird eine Neuverteilung der Machtverhältnisse erwartet.

Zudem hat Marko Zweifel an der Stärke von Aston Martin: „Er sieht bei Aston Martin eine Chance, auf das Podium zu kommen – ob er siegen kann, zweifle ich aufgrund des Autos an“, so Marko.

---------------------

Mehr News aus der Formel 1:

Formel 1: Familie Schumacher mit riesiger Geste – Schumi-Fans zu Tränen gerührt!

Formel 1: Sebastian Vettel brutal offen – „Ich habe versagt“

Formel 1: Bittere Nachrichten! DIESER Abschied schmerzt Red Bull besonders

---------------------

Aston Martin hingegen ist sehr von sich überzeugt und hat einen Großangriff für 2021 angekündigt. Was sich der Rennstall von der Verpflichtung von Sebastian Vettel erhofft, erfährst du hier!

Hülkenberg und Schumacher auf der Suche nach einem Cockpit

Neben Sebastian Vettel könnten im kommenden Jahr gleich zwei weitere deutsche Fahrer in der Formel 1 fahren. Während unlängst über ein Debüt von Mick Schumacher im Alfa Romeo getuschelt wird, brachte sich am Wochenende einmal mehr Nico Hülkenberg in Position. Als Ersatzfahrer für Lance Stroll zeigte er ohne Vorbereitung erneut eine starke Leistung und darf sich Hoffnungen auf ein neues Cockpit machen.

Dabei wäre er am Nürburgring sogar fast im Red Bull und nicht im Racing Point gelandet. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier >>> (fs)