Sebastian Vettel: Aston Martin lässt die Bombe platzen – DARAUF haben die Fans lange gewartet

Wochenlang herrschte um die Vorstellung des neuen Autos von Sebastian Vettel und Aston Martin Rätselraten.

Doch nun hat der neue Rennstall von Sebastian Vettel die Bombe endlich platzen lassen und versetzt die Fans damit in Aufruhr.

Formel 1: Aston Martin macht eine große Ankündigung. Foto: dpa

Formel 1: Aston Martin Vorstellung Anfang März

Viel ist über den Look von Aston Martin in der kommenden Saison noch nicht bekannt. Auf den vielen Bildern und Videos, die der Rennstall in den letzten Wochen von seinen beiden Fahrern Vettel und Lance Stroll teilte, waren zwar immer wieder versteckte Hinweise zu sehen, jedoch kein ganzes offizielles Outfit.

Als einer der letzten Teams aus der Formel 1 hat Aston Martin nun endlich Licht ins Dunkel gebracht und verkündet, wann das Design des neuen Autos und mutmaßlich auch der Rennkleidung der beiden Fahrer offiziell vorgestellt wird.

Am 3. März um 16 Uhr deutscher Zeit wird das Geheimnis um den neuen Boliden enthüllt werden. Keine zwei Wochen später wird Vettel dann auch im Aston Martin auf der Rennstrecke zu sehen sein. Vom 12. Bis zum 14. März finden die diesjährigen Testfahrten in Bahrain statt.

Die Enthüllung des neuen Autos wird im Zuge einer virtuellen Veranstaltung stattfinden. Zusätzlich sind Gespräche mit Teammitgliedern und auch Interviews mit den beiden Fahrern geplant.

Vorfreude bei den Fans steigt

Unter den Fans des britischen Teams löste diese Nachricht Jubelstürme aus. Bereits seit einiger Zeit macht sich Aston Martin einen Spaß daraus, seine Follower mit neuen Informationen über Auto, Fahrer und neue Saison hinzuhalten.

„Ich bin so begeistert, ich kann es kaum noch abwarten“, schrieb einer bei Instagram, während ein anderer meinte: „Das Datum, auf das wir alle gewartet haben.“ Eine Bitte schoben die Fans dann aber noch hinterher: „Ihr solltet uns besser nicht enttäuschen.“

Neuzugang beim Vettel-Team?

Derweil scheint sich beim Vettel-Team ein Neuzugang anzubahnen. Dabei handelt es sich jedoch um einen alten Bekannten. Alle Details zu dem Deal erfährst du hier >>> (mh)