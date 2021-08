Formel 1: Fans von Sebastian Vettel geschockt - weil dem Star-Piloten jetzt DAS bevorsteht

In der Formel 1 erlebt Sebastian Vettel auch bei seinem neuen Arbeitgeber mal wieder eine Saison zum Vergessen.

Dies soll sich im kommenden Jahr grundlegend ändern. Doch nun gibt es für den viermaligen Weltmeister der Formel 1 eine unerfreuliche Nachricht, die auch seine Fans überraschen wird. Aber eins nach dem anderen.

Formel 1: Sebastian Vettel mit Problemen

Nach mehreren Seuchen-Saisons bei Ferrari wechselte Sebastian Vettel im vergangenen Winter zu Aston Martin. Mit dem britischen Rennstall wollte der 34-Jährige in der Formel 1 endlich wieder ganz vorne mitfahren.

Stattdessen folgte die große Ernüchterung. Sebastian Vettel (aktuell Platz 12 der Fahrerwertung) und sein Teamkollege Lance Stroll (Platz 14) fahren der Konkurrenz meilenweit hinterher.

Im kommenden Jahr soll jedoch alles anders werden bei Aston Martin. Der Rennstall hat eine neue Fabrik errichtet und sogar in den Bau eines eigenen Windkanals investiert. Diese Investitionen sollen dem Team dabei helfen, um endlich in der Spitze der Königsklasse mitzumischen.

Formel 1: Sebastian Vettel will in der kommenden Saison wieder vorne mitmischen. Foto: imago images/Motorsport Images

Formel 1: Fans von Sebastian Vettel müssen sich gedulden

Doch jetzt folgt der große Dämpfer: Wie Teamchef Otmar Szafnauer nun mitteilt, werden diese Modernisierungen noch auf sich warten lassen. „Diese Upgrades werden nach der Saison 2022 stattfinden“, so Szafnauer.

Der 57-Jährige weiter: „Für die kommende Saison werden wir die Einrichtungen nutzen, die wir aktuell haben.“

Die Fans von Sebastian Vettel hatten sich gewünscht, dass der Star-Pilot in der kommenden Saison der Formel 1 endlich wieder um den WM-Titel mitfährt. Müssen die Fans sich nun darauf einstellen, dass Aston Martin im kommenden Jahr noch keine großen Upgrades präsentieren kann?

Formel 1: Szafnauer macht Fans Hoffnung

Nicht unbedingt. Szafnauer macht den Fans von Sebastian Vettel Hoffnung, dass der Rennstall in der nächsten Saison der Formel 1 deutlich verbessert an den Start gehen wird. „Wir haben zuletzt unsere Produktionskapazitäten erweitert und verbessert. Sie sind also gewachsen“, so Szafnauer.

Der Aston-Martin-Boss weiter: „Wir haben einige Mitarbeiter eingestellt. Einige haben bereits angefangen, andere werden bald anfangen. Wir sind seit den Tagen von Racing Point um 150 Mitarbeiter gewachsen, das ist schon beachtlich.“

Das klingt so, als dürften Sebastian Vettel und seine Fans sich doch noch auf die kommende Saison der Formel 1 freuen. (dhe)