Formel 1: Bittere Konsequenzen für Sebastian Vettel – weil Aston Martin DAMIT Schluss macht

In der Formel 1 hatte Sebastian Vettel bisher nur selten die Chance, ganz vorne im Feld anzugreifen.

Durch kontinuierliche Arbeit am Auto konnten Sebastian Vettel und Aston Martin den Rückstand aber immerhin verringern und zumindest zwei Mal aufs Podium fahren. Doch nun zieht das Formel 1-Team einen Schlussstrich.

Formel 1: Sebastian Vettel und Aston Martin ziehen Schlusstrich

Eigentlich hatten alle Formel 1-Teams bereits zu Beginn der Saison angekündigt, sich bei der Entwicklung des Autos voll auf 2022 zu konzentrieren. An diese Linie hielten sich abgesehen von Haas allerdings kaum jemand.

Formel 1: Aston Martin zieht einen Schlussstrich. Foto: imago images/Motorsport Images

Insbesondere Aston Martin brachte in regelmäßigen Abständen Updates für das Auto an den Start. Aston Martins Performance Direktor Tom McCullough verrät im Interview mit „f1.com“, dass fast alle sichtbaren Teile am Auto im Laufe der Saison ausgetauscht und verbessert wurden.

Der Erfolg der Arbeit ist durchaus sichtbar. Sebastian Vettel und Lance Stroll sind deutlich näher ran gerückt – die Chancen ins Q3 zu kommen, sind gestiegen.

Allerdings stellt sich die Frage: War es richtig so viel Zeit und Geld in das aktuelle Auto zu investieren und das 2022er Modell zu vernachlässigen? Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge.

Ab der kommenden Saison stehen komplett neue Boliden auf der Strecke. Die Formel 1 hat ihr Reglement revolutioniert. Für alle Teams wird das ein Neuanfang.

Aston Martin kündigt DAS an

Und darauf will sich Aston Martin jetzt offenbar voll konzentrieren. Die Entwicklung des 2021er ist endgültig abgeschlossen wie McCullough jetzt verriet. „Wir werden, wie fast alle Teams, nach der Sommerpause diese Anstrengungen und Ressourcen darauf übertragen, unser 2022-Auto so wettbewerbsfähig wie möglich zu machen“, erklärte er bei „f1.com“.

Die Arbeiten am Auto von Sebastian Vettel sind abgeschlossen. Foto: imago images/PanoramiC

Für Sebastian Vettel heißt das, er kann in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr mit Updates am Auto rechnen. Aus dem aktuellen Wagen muss er das Maximum rausholen.

In der Formel 1 hat Sebastian Vettel auch bei Aston Martin einen schweren Stand. Foto: imago images/ZUMA Wire

Formel 1: Niederlande-GP steht!

Lange mussten die Fans bangen, jetzt steht es fest: Der Niederlande-GP wird am 5. September wie geplant in Zandvoort stattfinden. Somit kehrt die Formel 1 nach 35 zurück auf die legendäre Strecke.

