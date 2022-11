Formel 1: Bei diesem Anblick schießen Vettel-Fans Tränen in die Augen – „Ich heule“

An diesem Wochenende findet das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2022 statt. Gleichzeitig ist es auch das letzte Rennen von Sebastian Vettel.

Der vierfache Weltmeister der Formel 1 wird seine Karriere beenden. Zum Abschied gab es noch einen ganz besonderen Moment mit allen anderen Piloten.

Formel 1: Abendessen mit allen Fahrern

An diesem Sonntag (20. November) wird wohl kaum ein Auge trocken bleiben. In Abu Dhabi fährt Sebastian Vettel zum letzten Mal ein Rennen in der Formel 1. Nach 15 Jahren in der Motorsport-Königsklasse beendet der Deutsche seine Karriere. Zum Abschluss trafen sich alle Piloten zum gemeinsamen Abendessen.

In den sozialen Medien war dann Mercedes-Pilot George Russell der Erste, der ein Foto veröffentlichte. „Toller Abend mit den anderen Jungs, die Sebs letztes Rennen feiern. Prost!“, schrieb der Engländer dazu.

Aber er war nicht der Einzige. Fast alle Formel-1-Piloten posteten dann das gemeinsame Foto und ehrten Sebastian Vettel. Hamilton schrieb beispielsweise: „Wir haben einen langen Weg als Fahrer zurückgelegt und entwickeln uns als Menschen stetig weiter. Trotz allem, was auf der Rennstrecke passiert, wachsen wir und werden jeden Tag besser. Dass wir alle zusammenkommen, um das Leben und Sebs erstaunliche Karriere in der Formel 1 zu feiern, ist ein Abend, den ich nie vergessen werde.“

Formel 1: Fans kommen die Tränen

Red-Bull-Pilot Sergio Pérez kommentierte: „Schönes Abendessen mit tollen Geschichten! Danke Leute und schönen Ruhestand Seb.“

Auch unter den Formel-1-Fans kommt das Bild gut an. Vor allem die Anhänger von Sebastian Vettel sind bei diesem Anblick gerührt. „Tolles Foto. Alle haben sich versammelt, um sich von Seb zu verabschieden. Ich heule“, „Ich bin emotional nicht bereit dafür“ und „So schön. Ich werde ihn vermissen“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Und was sagt Vettel selbst vor seinem letzten Rennen? Er fühle sich „okay, aber es fühlt sich schon ein bisschen anders an als sonst“, sagte er in der Medienrunde. Ob er sich vorstellen könne, wie es sein wird, zum letzten Mal ins Auto zu steigen und die letzten Runden zu fahren? „Das müsst ihr mich nach dem Rennen fragen.“