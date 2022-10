Formel 1: Kehrtwende bei Mick Schumacher? Aussagen klingen plötzlich ganz anders

Nanu, was ist da denn los? Lobende Worte von Günther Steiner für Mick Schumacher sind in diesem Jahr rar gesät. Immer wieder stellt sich der Haas-Teamchef öffentlich hin und kritisiert seinen Piloten. Besonders pikant, weil Schumacher um seine Zukunft in der Formel 1 kämpft.

Doch der bisweilen herzloswirkende Südtiroler Steiner kann auch anders. Das zeigt er nach dem Formel-1-Wochenende in den USA. Plötzlich findet er nur lobende Worte für Schumacher. Ein gutes Zeichen?

Formel 1: Schumacher erneut punktlos

Das Rennen in Austin passte zum Saisonverlauf Schumachers: Eigentlich zeigte der Haas-Pilot eine gute Leistung, lag auf Punktekurs. Dann jedoch holte ihn sein Team in die Box. In der Folge fiel er zurück, wurde dann auch noch von Nicholas Latifi abgedrängt und schon waren die Punkteränge dahin.

Seit dem Rennen in Österreich wartet Schumacher auf eine Platzierung in den Top-10. Die Zeit läuft ihm davon. Zuletzt hatte Teambesitzer Gene Haas ihm Druck gemacht und Punkte gefordert – sonst gibt es keinen neuen Vertrag.

Steiner lobt Schumacher

Umso erstaunlicher die Worte, die Steiner nach dem letzten Wochenende gefunden hat. „Mick hatte im ersten Stint eine sehr gute Pace und hat einen fantastischen Job gemacht“, lobte der 57-Jährige beinahe überschwänglich.

Zudem geht er auch darauf ein, dass Schumachers Auto in Folge des Unfalls von Lance Stroll und Fernando Alonso beschädigt wurde. „Wir haben das Auto noch nicht gesehen, aber ich schätze, dass der Diffusor beschädigt ist. Er konnte mit neuen Reifen einfach nicht mehr die gleichen Zeiten fahren“, nimmt er seinen Piloten in Schutz.

Formel 1: Pluspunkte gesammelt

Drei Rennen verbleiben jetzt noch, um weiter Pluspunkte zu sammeln. Schumacher kämpft noch immer um einen Vertrag für 2023. Neben ihm soll sich auch Nico Hülkenberg in der Verlosung befinden.

Weitere Nachrichten:

Dennoch sind Steiners Worte ein positives Zeichen. Micks Leistungen kommen beim Haas-Team an – auch ohne Zählbares auf dem Konto. Die finale Vertragsentscheidung wird allerdings noch auf sich warten lassen. Haas will sich dafür ganz viel Zeit nehmen.