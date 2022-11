Formel 1: Haas-Teamchef macht es offiziell! Entscheidung um Mick Schumacher gefallen

Die Vertragsposse des Jahres kommt zu einem Ende. Neun von zehn Formel-1-Teams haben bezüglich ihrer Fahrerplanung längst Klarheit. Nicht so ist es bei Haas. Die Frage zum kommenden Partner von Kevin Magnussen ist zu einem riesigen Versteckspiel zwischen Günther Steiner und der Öffentlichkeit ausgeartet.

Jetzt stehen in der Formel 1 nur noch zwei Rennen an. Und endlich macht es Teamchef Steiner offiziell. Die Entscheidung über den neuen Fahrer ist gefallen. Damit ist auch die Zukunft von Mick Schumacher geklärt.

Formel 1: Hat Schumacher überzeugt?

Unterschiedlicher hätten die Stimmungswelten nicht sein können. Während Magnussen in der Brasilien-Qualifikation sensationell die Pole holte, belegte Schumacher Platz 20. Ein herber Rückschlag. Gerade weil Haas in der Vergangenheit gerne die Fehler des 23-Jährigen hervorhob und nicht andere gute Leistungen.

Einen Tag später bewies Schumacher, dass in ihm doch ein Rennfahrer steckt. Im Sprint schob er sich gleich acht Plätze nach vorne. Von Platz zwölf ins Hauptrennen startet, hat er gute Chancen auf Punkte. Doch egal wie es endet – an seiner Zukunft wird das nichts mehr ändern.

Steiner lässt die Katze aus dem Sack

„Wir werden es nächste Woche mitteilen“ – mit diesem Satz lässt Steiner die Bombe platzen. Haas hat endlich eine Entscheidung getroffen. Lediglich Details seien noch zu klären. Laut der „Bild“ beziehen sich diese aber auf Laufzeit und Gehalt und nicht darauf, wer das letzte Formel-1-Cockpit kriegt.

Ob es für Schumacher reicht? Die oft und vehement geforderten Punkte konnte er in den letzten Wochen nicht holen. Das lag aber nicht immer an ihm – sondern oft auch am Auto oder der Strategie-Abteilung.

Formel 1: Entscheidung vor letztem Rennen

Kommende Woche steigt das letzte Rennen des Jahres. Zum Abschluss geht es traditionell nach Abu Dhabi. An einem der Tage werde man die Entscheidung verkünden, sagte Steiner. „Ich kann noch nicht den genauen Tag sagen, weil mich alle dann darauf festnageln werden.“

Mick Schumacher fährt seit 2021 in der Formel 1. Haas holte ihn als Gewinner der Formel 2. In seinem ersten Jahr war das US-Auto aber nicht ansatzweise konkurrenzfähig. In diesem Jahr sorgte Magnussen mit frühen Erfolgen für mächtigen Druck. Jetzt muss Schumacher hoffen, dass Haas an ihm festhält.