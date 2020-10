Formel 1: Schock-Nachricht für Red Bull und Verstappen – DIESE Änderung steht bevor

Schock-Nachricht aus der Formel 1!

Sowohl Red Bull um Star-Pilot Max Verstappen als auch Alpha Tauri müssen sich zum Ende der Saison 2021 einen neuen Motorenhersteller suchen. Wie Honda mitteilte, wird der Automobilhersteller aus der Formel 1 aussteigen.

Formel 1: Schock für Red Bull und Alpha Tauri! Überraschende Änderung steht bevor

Der Motorenhersteller Honda wird mit Ende der Formel 1-Saison 2021 aus dem Rennzirkus austreten.

--------------

So sehen die Formel-1-Teams 2021 aus*:

Mercedes: Valtteri Bottas/?

Ferrari: Carlos Sainz/Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen/?

Aston Martin: Sebastian Vettel/Lance Stroll

McLaren: Lando Norris/Daniel Ricciardo

Alpine: Esteban Ocon/Fernando Alonso

Williams: George Russel/Nicholas Latifi

Alpha Tauri: ?

Haas: ?

Alfa Romeo: ?

*Stand 2. Oktober 2020

-------------

Das gab der Konzern Honda am Freitag in den sozialen Netzwerken bekannt. Somit müssen Red Bull und Alpha Tauri in wenig mehr als einem Jahr einen neuen Motorenhersteller gefunden haben.

Das dürfte nicht leicht werden. Denn die Werkteams Mercedes und Ferrari kommen als Motorlieferanten aufgrund der Konkurrenz nicht in Frage. Von Renault hatten sich Red Bull und Toro Rosso in Unfrieden getrennt.

Honda to Conclude Participation in FIA Formula One World Championship. — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) October 2, 2020

Grund für den Ausstieg sei die langfristige Konzernstrategie und das Ziel bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

„Zu diesem Zweck muss Honda seine Unternehmensressourcen in Forschung und Entwicklung in die Bereiche der zukünftigen Antriebs- und Energietechnologien lenken, (...) wobei der Schwerpunkt auf der künftigen Realisierung der Kohlenstoffneutralität liegt. Zu diesem Zweck hat Honda die Entscheidung getroffen, seine Teilnahme an der Formel 1 zu beenden.“, so der Konzern.

Die Schwesterteams erkannten „die Entscheidung der Honda Motor Company an“. Red-Bull-Teamchef Christian Horner erklärte: „Ihre Entscheidung stellt für uns eine offensichtliche Herausforderung dar, aber wir waren schon einmal an diesem Punkt. Wir sind gut vorbereitet und gerüstet, um effektiv zu reagieren, wie wir es in der Vergangenheit bewiesen haben.“

Red Bull muss sich einen neuen Motorenhersteller suchen. Foto: imago images/Nordphoto

-------------

Weitere News zur Formel 1:

Formel 1: Hamilton verpasst Schumi-Rekord – und klagt über absichtliche Benachteiligung

Formel 1: Geheime Details! So sieht Vettels neues Auto aus

Formel 1-Hammer! 20.000 Zuschauer am Nürburgring erlaubt

-------------

Erfolgreichste Zeit in 1980er Jahren

Honda feierte in der Formel 1 Ende der 1980er-Jahre mit dem McLaren-Team seine erfolgreichsten Jahre. 2015 war das japanische Unternehmen in die Formel 1 zurückgekehrt, nachdem zwischenzeitlich ein eigenes Werksteam nicht den erhofften Erfolg gebracht hatte.

Die Wiedervereinigung mit McLaren und dem Weltmeister Fernando Alonso entwickelte sich allerdings zum Desaster. Das Team war das schwächste der Formel 1. Ende 2017 folgte die schmutzige Trennung.

>>> Formel 1: Endlich! Mick Schumacher feiert sein Debüt und fährt für DIESES Team

Daraufhin wechselte Honda 2018 zu Toro Rosso (heutige AlphaTauri) und bestückt seit Anfang 2019 auch das A-Team Red Bull mit Motoren.

Bei Red Bull hatte Sebastian Vettel seine erfolgreichste Zeit und feierte vier WM-Titel. Jetzt greift Vettel bei Aston Martin an. Und hat einiges vor.

Renault-Motor im Red Bull?

Die übrig gebliebenen Motorenhersteller in der Formel 1 wären dann Mercedes, Renault und Ferrari. Ferrari und Mercedes werden wohl einen Teufel tun, um die Konkurrenz mit ihren Motoren zu versorgen.

Vermutlich wird es dann eine Rückkehr zu Renault geben. Red Bull und Renault hatten bereits zwischen 2007 und 2018 zusammengearbeitet. Außerdem besagt die Regel der Formel 1, dass der Motorenhersteller, der die wenigsten Teams beliefert, übernehmen muss. Und das wäre Renault.

Formel 1: Schock Nachricht für Red Bull und Max Verstappen! Foto: HOCH ZWEI/Pool/XPB Images

Rückschlag für Verstappen

Auf dem Weg endlich selbst einmal Weltmeister zu werden, ist das für Red-Bull-Fahrer Max Verstappen ein herber Rückschlag. Seit Jahren versucht er an Mercedes und Lewis Hamilton vorbei zu kommen. Diese Aufgabe wird Ende nächsten Jahres nun wohl noch schwerer.