Formel 1: Schock-Abgang von Sebastian Vettel? Diese Aussage verblüfft Fans

Wie lange hält es Sebastian Vettel noch in der Formel 1?

Es ist die große Frage, die Fans der Formel 1 seit Langem beschäftigt: Wie geht es für Sebastian Vettel nach der zurückliegenden Horror-Saison weiter?

Im vergangenen Jahr beendete Sebastian Vettel die Saison in der Formel 1 auf dem 5. Platz – meilenweit hinter den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, und auch hinter Red-Bull-Youngster Max Verstappen sowie Ferrari-Kollege Charles Leclerc.

Formel 1: Wie geht's weiter bei Sebastian Vettel?

Dieses Ergebnis war viel zu wenig für die Ansprüche des ehrgeizigen Deutschen. Vettel haderte andauernd mit den technischen Problemen bei Ferrari. Der 32-Jährige sah kein bisschen mehr wie der Sebastian Vettel aus, der zwischen 2010 und 2013 hochmotiviert mit Red Bull von einem Triumph zum nächsten gerast war.

Vettel war höchst unzufrieden. Und so schossen in den vergangenen Wochen sofort Gerüchte wie Pilze aus dem Boden, wonach Vettel spätestens nach Auslaufen seines Vertrages bei Ferrari am Saisonende seine Karriere beenden würde.

Ferrari und Sebastian Vettel erlebten im Vorjahr eine Saison zum Vergessen. Foto: imago images/Action Plus

Vettel: „Das werden wir herausfinden“

Diesen Gerüchten trat Vettel jedoch entschieden entgegen. Der viermalige Weltmeister verblüffte die kritischen Fans, als er unmissverständlich klarstellte, dass er die neue Formel-1-Ära ab 2021 gerne erleben will.

Angesprochen auf die Autos, die sich ab 2021 an neue Anforderungen anpassen müssen, sagte Vettel: „Solange die Autos Spaß machen und packendes Racing zulassen, wäre das ein Erfolg für die Formel 1. Das werden wir herausfinden.“

---------------

Sport-Top-News:

---------------

Die neue Formel-1-Ära

Der Weltrat des Motorsport-Verbands FIA hatte im November seine Pläne für eine Neuausrichtung der Formel 1 ab 2021 vorgestellt. Durch die umfassende Regelreform verspricht der Weltverband sich spannendere Rennen.

Zum einen gibt es ab 2021 eine Budgetgrenze für alle Teams. Die Chancengleichheit soll auch dadurch gewährleistet werden, dass viele Autoteile ab 2021 einer Einheitsnorm entsprechen müssen. Dadurch büßen die Top-Rennställe wie Mercedes oder Ferrari einiges an Freiheit bei der Entwicklung ein.