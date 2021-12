Formel 1 – Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Geht Red Bull bei Verstappen DIESES Risiko ein?

Die Formel 1 feiert an diesem Wochenende eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Königsklasse findet der Große Preis von Saudi-Arabien statt.

Vor dem Saudi-Arabien-GP herrscht in der Formel 1 Hochspannung. Schon an diesem Wochenende könnte die Entscheidung im Kampf um die WM fallen. Das Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton spitzt sich zu.

Formel 1 – Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker!

Wer hat bei der Premiere des Saudi-Arabien-GP die Nase vorn? Wie kommen Sebastian Vettel und Mick Schumacher mit dem High-Speed-Stadtkurs zu recht?

Alle Informationen zum Formel 1-Wochenende in Dschidda, Saudi-Arabien, bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

-------------------------------

Zeitplan | Saudi-Arabien-GP

1. Freies Training, Freitag 14.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag 18 Uhr

3. Freies Training, Samstag 15 Uhr

Qualifying, Samstag 18 Uhr

Rennen, Sonntag 18.30 Uhr

-------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.02 Uhr: Mercedes baut bei Lewis Hamilton wieder den Wundermotor von Brasilien ein. „Jetzt kommt die richtige Granate wieder rein für Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Wir haben uns dieses Feuer für die letzten zwei Rennen aufbewahrt“, kündigte Teamchef Toto Wolff an.

15.35 Uhr: Gehen Max Verstappen und Red Bull ein großes Risiko ein? Gerüchten zufolge denke man darüber nach, den Motor zu wechseln und eine Strafe in Kauf zu nehmen. Gegenüber „f1-insider“ sagte Dr. Helmut Marko aber nun: „Ein Motorwechsel ist in Saudi-Arabien im Moment nicht geplant.“ Komplett ausschließen will er einen weiteren Tausch nicht.

12.48 Uhr: Rein rechnerisch könnte Max Verstappen schon an diesem Wochenende zum aller ersten Mal Weltmeister werden. Was dafür passieren muss, erfährst du hier!

11.16 Uhr: Der WM-Kampf in der Formel 1 spitzt sich derweil zu. Max Verstappen und Lewis Hamilton trennen vor dem Rennen in Dschidda lediglich acht Punkte.

---------------------------------

Der WM-Stand in der Formel 1:

Verstappen (Red Bull) – 351,5 Punkte Hamilton (Mercedes) – 343,5 Punkte Bottas (Mercedes) – 203 Punkte Perez (Red Bull) – 190 Punkte Norris (McLaren) – 153 Punkte

...

12. Vettel (Aston Martin) – 43 Punkte

19. Schumacher (Haas) – 0 Punkte

---------------------------------

09.49 Uhr: Die Fans haben vor dem Wochenende ihre Bedenken. Der Stadtkurs bietet nur wenige Überholmöglichkeiten. Hier mehr dazu >>>

08.37 Uhr: Eigentlich war der Einstieg von Saudi-Arabien erst für 2023 geplant. Dann soll in der Nähe der Hauptstadt Riad eine neue Rennstrecke fertig sein. In diesem Jahr kommt es aber zu einer Premiere in Dschidda. Direkt am Hafen hat Saudi-Arabien innerhalb kürzester Zeit eine Rennstrecke hochgezogen.

------------------------------------------

------------------------------------------

08.25 Uhr: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist die Formel 1 zu Gast in Saudi-Arabien. Gefahren wird auf dem Highspeed-Kurs in Dschidda.

08.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Formel 1-Wochenende der Saison 2021! Hier bekommst du alle wichtigen Informationen vor, während und nach dem Rennen!