Formel 1: Kurz nach Trennung von Ferrari – jetzt ist es offiziell

Vor wenigen Tagen gab Ferrari das Ende der Partnerschaft mit der Santander Bank bekannt. Der Formel-1-Rennstall und das spanische Finanzunternehmen werden die Zusammenarbeit nach drei gemeinsamen Jahren am Saisonende beenden (hier mehr!).

Schon bei der Trennung kündigte Santander aber an, weiterhin im Sponsoring aktiv bleiben zu wollen. Im Hintergrund hatte man da offenbar schon den nächsten Deal eingetütet. Die spanische Bank wird nämlich neuer Partner der Formel 1. Das gab die Rennserie jetzt offiziell bekannt.

Formel 1 verkündet Partnerschaft mit Santander

Drei Jahre auf dem Auto von Ferrari, nun Sponsor der Rennserie: Santander bleibt auch über 2024 hinaus in der Formel 1. Ab 2025 wird die spanische Bank offizieller Retail-Banking-Partner der Formel 1. Neben der Präsenz auf Streckenschildern soll es während der gesamten Partnerschaft auch exklusive Inhalte geben.

Der Hintergrund der Partnerschaft ist aber wohl der Einstieg von Santanders digitaler Bank „Openbank“ in den US-Markt. Die Markteinführung soll in diesem Jahr über die Bühne gehen. „Die Formel 1 wird ihre wachsende Präsenz und Fangemeinde in den USA nutzen, um die Expansion der digitalen Bank während der Laufzeit der Partnerschaft zu unterstützen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Freude über neuen Deal

Formel-1-Präsident Stefano Domenicali sagte zur neuen Partnerschaft: „Santander kann auf eine stolze Geschichte in unserem Sport zurückblicken, und sie wissen, dass wir ihnen eine riesige Plattform bieten können, um ihre Geschichte den Kunden auf der ganzen Welt näherzubringen.“

Weiter erklärte er: „Unser gemeinsamer Fokus auf Innovation und die Bereitstellung eines erstklassigen Service für unsere Kunden und Fans ist der Schlüssel zu unserer Partnerschaft, und ich freue mich auf eine sehr spannende Zukunft auf und neben der Rennstrecke.“

Und auch Ana Botin, Vorstandsvorsitzende von Santander, sagte: „Diese Zusammenarbeit wird zur Wertschöpfung in der gesamten Gruppe beitragen und markiert ein wichtiges neues Kapitel in unserer Beziehung, während wir unser Geschäft weiter umgestalten und ausbauen.“