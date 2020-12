Formel 1 | Sakhir-GP: Rückschlag für Vettel! Krasse Änderung vor dem Qualifying

Die Formel 1 fährt zum zweiten Mal in Bahrain, nach dem Rennen am vergangenen Wochenende starten die auf einem veränderten Kurs.

Beim Sakhir-GP ist aber nicht nur die Strecke anders. Im Vergleich zum Bahrain-GP starten gleich zwei Neulingen in der Formel 1. Zudem fehlt Weltmeister Lewis Hamilton.

Formel 1 | Sakhir-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt in Abwesenheit von Lewis Hamilton den Sakhir-GP? Wie schlagen sich die Neulinge? Was kann Sebastian Vettel in seinem vorletzten Rennen für Ferrari erreichen?

Alle Infos zum Sakhir-GP der Formel 1 bekommst du hier im Live-Ticker!

Zeitplan | Sakhir-GP

1. Freies Training, Freitag 14.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag 18.30 Uhr

3. Freies Training, Samstag 15 Uhr

Qualifying, Samstag 18 Uhr

Rennen, Sonntag 18.10 Uhr

+++ Sebastian Vettel: FIA-Entscheidung sorgt bei Vettel für Entsetzen – „Kasperletheater“ +++

18.00 Uhr: Los geht's! Das Qualifying vor dem Sakhir-GP läuft. Wer holt sich die Pole Position? Die Favoriten sind Max Verstappen und Valtteri Bottas. George Russell hat sich abgesehen vom dritten Training heute Nachmittag aber auch gut präsentiert. Das Qualifying bekommt durch die Kürze der Strecke eine besondere Brisanz.

17.33 Uhr: Krasse Änderung bei Sebastian Vettel! Er musste zwischen dem 3. Freien Training und dem Qualifying den Motor wechseln. Es handelt sich dabei wohl um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Um keine Strafe zu kassieren, bekommt er eine alte Power Unit.

14.06 Uhr: Starke Vorstellung von Mick Schumacher in der Formel 2! Der Sohn von Michael Schumacher hat eine unglaubliche Aufholjagd hingelegt und noch Platz sieben geholt. Konkurrent Ilott wurde nur Sechster. Weil Schumacher zudem die schnellste Runde gefahren ist, holen beide 8 Punkte. Damit bleibt der Vorsprung vor dem Sprintrennen morgen bei 14 Punkten.

09.37 Uhr: Doch es könnte im Qualifying zu einem großen Problem kommen: Verkehr auf der Strecke! Der Kurs ist deutlich kürzer, die Fahrer sind unter einer Minute unterwegs. Deswegen warnt Vettel auch: „Mit dem Verkehr wird es sicherlich sehr eng.“

09.15 Uhr: Sebastian Vettel war nach den ersten Trainings leicht zuversichtlich: „Wenn wir gut durchkommen, sollte Q1 keine große Hürde sein. Ob es dann für Q3 reicht, ist im Moment noch schwer zu sagen, auch weil heute Abend sehr durchwachsen war.“

Samstag, 5. Dezember, 09.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute erwartet uns neben dem 3. Freien Training auch das Qualifying auf Bahrain International Circiut.

20.33 Uhr: Das zweite Training der Formel 1 in Bahrain ist mittlerweile Geschichte und wieder mal war George Russell der Schnellste! Bottas hingegen wurde nur Elfter. Für Sebastian Vettel reichte es nur zu Rang 16, der vierfache Weltmeister hatte starke Probleme mit seinem Auto. Charles Leclerc konnte wegen technischen Problemen gar keine Runde fahren.

17.22 Uhr: Ganz schlechte Nachrichten für Mick Schumacher! Der Sohn von Michael Schumacher hat in der Formel 2 ein katastrophales Qualifying hingelegt. Mick Schumacher startet morgen im Rennen nur von Platz 18. Zu allem Überfluss hat er auch noch einen Crash gehabt und konnte in einem stressigen Qualifying zum Schluss keine Rundenzeit mehr hingelegen.

Das Einzige, was Mick Schumacher Hoffnung machen dürfte, ist, dass Titel-Konkurrent Callum Ilott auch nur von Platz neun startet. Der Vorsprung von Schumacher beträgt noch 13 Punkte.

16.01 Uhr: Schon jetzt deutet sich an: George Rusell kann mit Bottas mithalten und fährt im 1. Training sogar die Bestzeit. Das könnte richtig spannend werden.

14.30 Uhr: Los geht’s mit Training Nummer eins. Wie schlagen sich die Neulinge? Besonders interessant wird der Kampf zwischen Russell und Bottas. Der Engländer gilt als Kronprinz bei Mercedes und könnte Bottas schon jetzt den Rang ablaufen. Für den Finnen ist das trotz Vertrag für 2021 schon so etwas wie ein Endspiel.

14.22 Uhr: Außerdem interessant: Mick Schumacher, der im kommenden Jahr für Haas fahren wird, kämpft an diesem Wochenende um den Titel in der Formel 2. Schon heute um 16.45 Uhr geht’s im Qualifying um eine gute Ausgangslage und die ersten Punkte.

Freitag, 14.18 Uhr: Bevor es in wenigen Minuten mit dem ersten freien Training losgeht, fassen wir das Geschehen der Woche nochmal zusammen.

Romain Grosjean kann nach seinem Horror-Unfall noch nicht wieder fahren, dafür setzt Haas den Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi ins Auto.

Lewis Hamilton hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird an diesem Wochenende ebenfalls fehlen

Kronprinz George Russell steigt von Williams zu Mercedes auf und ersetzt Hamilton

Den Platz von Russell im Williams bekommt F2-Fahrer Jack Aitken

Freitag, 13.03 Uhr: Das ist der Kurs vom Wochenende

Freitag, 12.44 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Rennwochenende in der Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports ist in dieser Woche erneut zu Gast in Bahrain. Gefahren wird ein neues Streckenlayout.

Freitag, 12.44 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Rennwochenende in der Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports ist in dieser Woche erneut zu Gast in Bahrain. Gefahren wird ein neues Streckenlayout.