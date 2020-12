Formel 1 | Sakhir-GP: Wachablösung bei Mercedes? Bottas unter Druck

Die Formel 1 fährt zum zweiten Mal in Bahrain, nach dem Rennen am vergangenen Wochenende starten die auf einem veränderten Kurs.

Beim Sakhir-GP ist aber nicht nur die Strecke anders. Im Vergleich zum Bahrain-GP starten gleich zwei Neulingen in der Formel 1. Zudem fehlt Weltmeister Lewis Hamilton.

Formel 1 | Sakhir-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt in Abwesenheit von Lewis Hamilton den Sakhir-GP? Wie schlagen sich die Neulinge? Was kann Sebastian Vettel in seinem vorletzten Rennen für Ferrari erreichen?

Alle Infos zum Sakhir-GP der Formel 1 bekommst du hier im Live-Ticker!

Zeitplan | Sakhir-GP

1. Freies Training, Freitag 14.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag 18.30 Uhr

3. Freies Training, Samstag 15 Uhr

Qualifying, Samstag 18 Uhr

Rennen, Sonntag 18.10 Uhr

15.39 Uhr: Schon jetzt deutet sich an: George Rusell kann mit Bottas mithalten, fährt aktuell sogar Bestzeiten.

14.30 Uhr: Los geht’s mit Training Nummer eins. Wie schlagen sich die Neulinge? Besonders interessant wird der Kampf zwischen Russell und Bottas. Der Engländer gilt als Kronprinz bei Mercedes und könnte Bottas schon jetzt den Rang ablaufen. Für den Finnen ist das trotz Vertrag für 2021 schon so etwas wie ein Endspiel.

14.22 Uhr: Außerdem interessant: Mick Schumacher, der im kommenden Jahr für Haas fahren wird, kämpft an diesem Wochenende um den Titel in der Formel 2. Schon heute um 16.45 Uhr geht’s im Qualifying um eine gute Ausgangslage und die ersten Punkte.

Freitag, 14.18 Uhr: Bevor es in wenigen Minuten mit dem ersten freien Training losgeht, fassen wir das Geschehen der Woche nochmal zusammen.

Romain Grosjean kann nach seinem Horror-Unfall noch nicht wieder fahren, dafür setzt Haas den Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi ins Auto.

Lewis Hamilton hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird an diesem Wochenende ebenfalls fehlen

Kronprinz George Russell steigt von Williams zu Mercedes auf und ersetzt Hamilton

Den Platz von Russell im Williams bekommt F2-Fahrer Jack Aitken

Freitag, 13.03 Uhr: Das ist der Kurs vom Wochenende

Neue Sicherheitsmaßnahmen auf der Rennstrecke für dieses Wochenende: 2 Reifenreihen auf der rechten Seite zwischen Kurve 3 und 4. Die Reifenbarriere auf der rechten Seite von Kurve 9 wird verlängert und erhöht. Das Klavier (?) zwischen Kurve 8 und 9 wird entfernt. #SakhirGP pic.twitter.com/8WYP1kklCi — Maik's F1 Channel (@MaiksF1Channel) December 3, 2020

Freitag, 12.44 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Rennwochenende in der Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports ist in dieser Woche erneut zu Gast in Bahrain. Gefahren wird ein neues Streckenlayout.