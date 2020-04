Formel 1: Saisonstart fix? Red-Bull-Boss verrät - Dann soll es endlich losgehen

Jetzt soll es endlich losgehen! Bisher bestand die Formel 1 2020 hauptsächlich aus Rennabsagen und Verschiebungen auf Grund des Coronavirus. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

In einem Interview mit dem österreichischen Radiosender Ö3 erklärte der Motorsportchef von Red Bull Helmut Marko, wann das erste Rennen der Formel 1 in diesem Jahr stattfinden soll.

Formel 1: Konzept von Spielberg erfüllt alle Auflagen

Wie Marko gegenüber Ö3 erklärte, werden die ersten beiden Saison-Rennen am 5. und 12. Juli in Spielberg/Österreich ausgetragen. Für die Formel 1 ein Novum in der langen Geschichte. Zum ersten Mal werden zwei Rennen einer Saison auf einer Strecke gefahren.

Streckeninfo Spielberg:

Länge der Strecke: 4,318 km

Rundenanzahl: 71

Kurvenanzahl: 10

Gesamtdistanz: 306,58 km

Seit 1970 werden in Spielberg Formel-1-Rennen ausgetragen

Wie Ö3 weiter berichtet, erfülle das Konzept, das die Veranstalter von Spielberg ausgearbeitet haben, alle Voraussetzungen und Auflagen. Der einzige Grund warum die Doppelveranstaltung jetzt noch abgesagt werden könnte sei eine zweite Infektionswelle des Coronavirus.

Bisher wurden neun der 22 Renntermine verschoben oder abgesagt.

Damit in Spielberg gefahren werden kann, wird es strikte Maßnahmen geben. Maximal 2000 Personen sollen den Tross bilden, Fans wie Journalisten soll die Teilnahme verwehrt bleiben.

Coronavirus-Test ist Pflicht

Außerdem ist es Pflicht, dass alle Beteiligten vor ihrer Anreise einen negativen Corona-Test nachweisen können. Ohne diesen ist es ihnen nicht möglich am Rennwochenende teilzunehmen.

Spielberg würde so zum ersten Rennen der Saison statt des ursprünglich elften Termins im diesjährigen Kalender. Für die Fans hätte die lange Durststrecke dann auch endlich ein Ende – fast vier Monate nach dem eigentlich geplanten Saisonstart.