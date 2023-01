Formel 1: Fans werden ungeduldig – doch die Teams hüllen sich in Schweigen

Das neue Jahr ist da und die Saison 2023 wirft in der Formel 1 schon ihre Schatten voraus. Wenige Monate sind es nur noch, bis die neuen Rennwagen beim Wintertest in Bahrain erstmals vor Publikum den Asphalt berühren.

Doch zu sehen ist von den neuen Boliden der Formel 1 noch gar nichts. Im Gegenteil. Die allermeisten Rennställe machen selbst aus dem Termin der Enthüllung ein Geheimnis. Die Ungeduld wächst.

Formel 1: Kaum Infos zu neuen Boliden

Wie immer wird der Winter intensiv für die Bastelei am neuen Auto genutzt. Seit dem Saisonfinale in Abu Dhabi und den anschließenden Reifentests am gleichen Ort wird in den Headquarters der zehn Teams am neuen Gefährt getüftelt. Auch die ein oder andere Regeländerung dürfte für sichtbare Veränderungen sorgen.

Und so warten die Motorsportfans sehnsüchtig auf die ersten Enthüllungen der neuen F1-Autos. Doch die lassen noch ziemlich auf sich warten. Derzeit gibt es noch kein Bild eines 2023er Autos, stattdessen haben acht der zehn Rennställe noch nicht einmal einen Termin der Premiere bekanntgegeben.

Nur zwei Teams haben Präsentationen verkündet

Nur Aston Martin und Ferrari haben bislang verraten, wann sie ihr neues Schmuckstück zeigen. Das britische Team ist am 13. Februar dran, die Scuderia folgt einen Tag später am Valentinstag. Schon am 11. Februar wird es bei AlphaTauri eine Enthüllung geben, allerdings wird nur die Lackierung gezeigt.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Die Ungeduld der Fans wächst, die sich schon auf die neue Saison der Formel 1 freuen und mit den Präsentationen der Autos einen ersten Vorgeschmack und neuen Diskussionsstoff fordern. Doch sie müssen noch abwarten. Wenn es dann soweit ist, geht es Schlag auf Schlag. Schon in der Woche nach den bisher bekannten Enthüllungen stehen in Bahrain die offiziellen Wintertests an.