Formel 1 vor Revolution? F1-Boss enthüllt irre Pläne

Die Formel 1 arbeitet mit Hochdruck an einem neuen Konzept – die Königsklasse des Motorsports will für Fans attraktiver werden.

Formel 1-Boss Stefano Domenicali hat die Ideen für eine Neugestaltungen der Formel 1 enthüllt. In erster Linie geht es dabei um den Samstag und das Qualifying.

Formel 1-Boss Domenicali denkt laut über Revolution nach

Seit Jahren ist sind die Formel 1-Wochenenden gleich konzipiert: Samstag Qualifying, Sonntag Rennen. Mit dieser Tradition möchten die Verantwortlichen nun aber offenbar brechen.

In der Formel 2 ist es üblich, in der Formel 1 wäre es eine Revolution: Es wird über ein Sprintrennen nachgedacht. Heißt: Ein verkürztes Rennen am Samstag und das große Rennen am Sonntag.

Die Formel 1 plant eine Revolution. Foto: imago images/PanoramiC

„Wir brauchen neue Ideen und müssen noch attraktiver und interessanter werden. Dafür müssen wir auch nicht unbedingt den traditionellen Ansatz vernachlässigen“, erklärt Formel 1-Boss Stefano Domenicali.

Formel 1: Davon hängt die Entscheidung ab

Sprintrennen seien eine Option, den Samstag attraktiver zu gestalten. Allerdings scheiterte die Formel 1 schon mal mit ihrer Idee Sprintrennen einzuführen. Im vergangenen Jahr lehnte mehrere Teams den Vorschlag ab.

„Wir schauen uns gerade an, wie der Ansatz dafür sein könnte. Wir haben schon darüber nachgedacht, es in diesem Jahr zu testen“, so Domenicali. Allerdings müssten die Rennställe da schon mitspielen. Gespräche sollen laufen.

>>> Formel 1 droht Chaos-Saison! Ein Novum steht bevor

Vom Tisch ist das Thema „Reverse Grid“ – also Start in umgekehrter Reihenfolge. Die Idee sei bereits verworfen worden. (fs)