Formel 1: Chaos-Saison steht bevor und jetzt droht auch noch DAS

Es geht drunter und drüber in der Formel 1!

Der ursprüngliche Rennkalender der Formel 1 hielt gerade einmal drei Wochen. Dann zwang die pandemische Entwicklung die FIA zu einer Rund-Erneuerung des Terminplans für die Saison 2021.

Doch auch der neue Kalender der Formel 1 musste schnell wieder geändert werden – und nun steht schon wieder ein dickes Problem vor der Tür.

Die Formel 1 steht vor der nächsten Herkules-Aufgabe. Foto: imago images/HochZwei

Formel 1: Portugal-GP mächtig auf der Kippe – nächster Rennkalender-Umbau steht bevor

Als der Auftakt in Australien utopisch wurde, verlegte man den Großen Preis von Melbourne in den November und verschob den Saisonstart um eine Woche. Der soll nun am 28. März in Bahrain stattfinden, dorthin wurden auch die Wintertests bereits verlegt. Dazu wurden auch die GPs von China und Vietnam vorerst komplett gestrichen.

Offiziell ist noch offen, wo das dritte Rennen der Saison, das eigentlich in Vietnam geplant war, stattfinden soll. Hinter den Kulissen hatte man sich aber längst auf eine Austragung in Portimao festgelegt.

Die Testfahrten werde nach Bahrain verschoben. Foto: imago/HochZwei

Doch noch bevor das verkündet werden konnte, droht hier schon wieder die Absage. Portugal wurde jüngst heftig vom Coronavirus heimgesucht. Im Januar starben dort so viele Menschen, wie in allen Monaten seit Pandemie-Ausbruch zusammen.

Portimao-GP: Nichtmal verkündet und trotzdem schon wieder vor der Absage

Die Austragung eines Rennens der Formel 1? Unter diesen Umständen absolut undenkbar. Und so steht der Portimao-GP nun auf der Kippe, bevor er überhaupt verkündet wurde. Eine Absage noch vor der Verkündung – das gab es noch nie!

Der Notfallplan, so berichtet das „Motorsport Magazin“, sieht nun einen „Double-Header“ zum Saisonstart vor. Zweimal soll in Bahrain gefahren werden, am 28. März und 4. April – an dem bislang gar kein Rennen angedacht war.

Der Formel 1 droht eine weitere Chaos-Saison. Auch der aktuelle Rennkalender scheint schon wieder hinfällig. Foto: imago images / Motorsport Images

Der Stopp auf der Strecke in Imola, eigentlich als zweites Rennen geplant, könnte dann an dritte Stelle rutschen. Jedenfalls bis zum nächsten Corona-Ausbruch an einem Austragungsort.

So sieht der Formel 1-Rennkalender für 2021 derzeit aus

28. März – Bahrain (Sakhir)

18. April – Italien (Imola)

30. April – wohl Portimao (Portugal)*

9. Mai – Spanien (Barcelona)

23. Mai – Monaco*

6. Juni – Azerbaidschan (Baku)*

13. Juni – Kanada (Montreal)*

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

4. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

1. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

5. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

3. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Australien (Melbourne)

28. November – Saudi Arabien (Dschidda)

5. Dezember – Abu Dhabi

*Stehen vor eine Absage

Der Rennkalender der Formel 1 versinkt im Chaos – und noch sind zwei Monate bis zum Saisonstart. Klar scheint derzeit nur: Sicher ist, dass es nicht sicher ist.

