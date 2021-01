Formel 1 droht das nächste Desaster – doch darauf können die Fans jetzt hoffen

Der Formel 1 droht in der Saison 2021 das nächste Chaos!

Die Formel 1 steht wegen der Corona-Pandemie vor einem erneuten Termin-Chaos!

Wie im vergangenen Jahr stehen zahlreiche Grand Prix vor der Absage. Bei den deutschen Formel 1-Fans keimt für die Saison 2021 nun eine neue Hoffnung auf.

Formel 1: Absagen-Wellen droht, springt DIESE Strecke wieder ein?

Das Auftakt-Rennen in Australien ist bereits verschoben worden, die Formel 1 startet erst am 28. März in Bahrain. Doch der Australien-GP war offenbar nur der Anfang von einer Flut von Absagen.

Der China-GP soll vorläufig verschoben werden, dort suchen die Veranstalter mit Hochdruck nach einem neuen Termin. Wie das Portal „formule1.nl“ nun berichtet, stehen aber drei weitere Rennen auf der Kippe.

Formel 1: Das legendäre Rennen in Monaco fällt dieses Jahr wohl wieder aus! Foto: imago images / Motorsport Images

Demnach droht dem Monaco-GP die Absage. Das traditionelle Rennen in dem Fürstentum sollte eigentlich im Mai stattfinden. Ebenfalls stark gefährdet seien demnach die Rennen in Kanada (Montreal) und Aserbaidschan (Baku) im Juni.

So sieht der Formel 1-Rennkalender für 2021 aus

28. März – Bahrain (Sakhir)

18. April – Italien (Imola)

30. April – Noch offen

9. Mai – Spanien (Barcelona)

23. Mai – Monaco*

6. Juni – Azerbaidschan (Baku)*

13. Juni – Kanada (Montreal)*

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

4. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

1. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

5. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

3. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Australien (Melbourne)

28. November – Saudi Arabien (Dschidda)

5. Dezember – Abu Dhabi

*Stehen vor eine Absage

Stadtkurse zu kostspielig

Alle drei Grand Prix haben eine Gemeinsamkeit: Es sind Stadtkurse. Bei den drei speziellen Rennen ist der logistische Aufwand enorm hoch. Die Veranstalter fürchten hohe Verluste bei einer pandemiebedingten Absage.

Ausweichmöglichkeiten hat die Formel 1 aber zu Genüge, das hat die vergangene Saison bereits unter Beweis gestellt. Dem Bericht zufolge könnte die Türkei erneut einspringen und Monaco im Formel 1-Rennkalender 2021 ersetzen. Mugello wäre möglicherweise eine Alternative für das Rennen in Baku.

Rückkehr zum Nürburgring?

Für die deutschen Fans besonders interessant: Auch der Nürburgring wäre ein möglicher Ausweichort. Sollten alle drei Rennen abgesagt werden müssen, ist das Deutschland-GP wieder im Rennen.

Der Nürburgring hat wieder Chancen auf ein Formel 1-Rennen. Foto: imago images/Motorsport Images

Schon im vergangenen Jahr kehrte die Formel 1 spontan zurück in die Eifel. Für die deutschen Formel 1-Anhänger wären das sicher schöne Nachrichten.