Formel 1: Irrer Plan! Bekommen die Fans bald DAS zu sehen?

Das Coronavirus hat den Saisonstart in der Formel 1 um mehrere Monate verschoben. Um den Fans aber doch noch eine spannende Saison zu bieten, gibt es immer wieder verrückte Vorschläge.

Silverstone-Chef Stuart Pringle denkt nun sogar darüber nach in England gleich zwei Rennen der Formel 1 auszutragen – nur in zwei verschieden Richtungen.

Formel 1: Verrückte Idee - Zwei Mal Großbritannien Grand Prix?

Auch wenn das Jahr noch nicht weit fortgeschritten ist, läuft der Formel 1 die Zeit weg. Alle Rennen bis zum Juni sind bereits abgesagt oder verschoben – damit fallen ganze acht von 22 Strecken weg.

Stand jetzt soll es am 14. Juni in Kanada losgehen, doch auch das steht aktuell noch in den Sternen. Eine Verschiebung bis in den Juli hinein gilt als wahrscheinlich. Damit würde der Wettbewerb enorm verzerrt.

Um den Fans dennoch zahlreiche spannende Rennen zu bieten, denkt man nun über die verrücktesten Ideen nach. Ein Vorschlag lautet: Zwei Rennen auf einer Strecke.

„Wenn wir so helfen könnten, dann würde mich das sehr freuen.“

Silverstone-Chef Stuart Pringle steht der Idee offen gegenüber. In Silverstone könnte man zwei Rennen fahren, das zweite dann in die andere Streckenrichtung. „Wir sind bereit, auf jede erdenkliche Art und Weise mit der Formel 1 zusammenzuarbeiten, von der sie denken, dass es im besten Interesse der Meisterschaft ist“, sagt er gegenüber Sky.

+++ Formel 1: FIA-Hammer! Sebastian Vettel und Co. dürfen ab sofort nicht mehr… +++

„Wir haben die Infrastruktur, und die Teammitglieder könnten zu einem Großteil abends in ihren eigenen Betten schlafen“, so Pringle und weiter: „Wenn wir so helfen könnten, dann würde mich das sehr freuen.“

Keine Lizenz für andere Startrichtung

Ein Problem gibt es allerdings noch. Silverstone besitzt keine Lizenz, um in umgekehrter Richtung zu starten. „Das sind außergewöhnliche Zeiten, und ich denke, dass das zu außergewöhnlichen Entscheidungen führen könnte“, ist Pringle optimistisch.

+++ Formel 1: Sebastian Vettel vor Ferrari-Aus? Bernie Ecclestone schockt die Fans mit DIESEN Aussagen +++

Am 19. Juli wäre die Formel 1 zu Gast in Großbritannien. Aktuell ist man noch optimistisch, dass das Rennen wie geplant stattfinden kann.