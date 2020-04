Formel 1: Mit DIESEM Rennen könnte es noch im Juli wieder losgehen

Die Formel-1-Fans warten sehnsüchtig auf den Start der Formel 1. Bis zum Grand Prix in Frankreich sind alle Rennen abgesagt, doch auch der GP in Le Castellet muss wohl verschoben werden.

Damit verschiebt sich der Saison-Start der Formel 1 in den Juli. Die Aussagen der Politiker machen aber Hoffnungen, dass es dann endlich losgeht. Ein Rennen in Österreich ist möglich.

Formel-1-Start im Juli in Österreich?

Stand jetzt würde der Saisonauftakt am 28. Juni mit dem Frankreich-GP stattfinden. Doch nach übereinstimmenden Medienberichten ist es nur noch Formsache, dass auch der Rennen in Frankreich verschoben wird.

Damit sind zehn von 22 Rennen der aktuellen Saison bereits verschoben oder abgesagt. Doch die Fans können sich Hoffnungen machen, dass es im Juli endlich losgeht.

Dann steht der Österreich Grand Prix an. Red-Bull Teamchef hält den Start beim Heim-GP für „machbar“. Die Strecke in Spielberg in der Steiermark sei dafür bereit und könne in „sehr kurzer Zeit“ die dafür erstellten Kriterien des Weltverbandes FIA erfüllen, sagte der Chef des Red-Bull-Teams dem britischen Sender Sky Sports.

Politik legt keine Steine in den Weg

Und auch von der Politik werden erst mal keine Steine in den Weg gelegt. Geisterrennen in Österreich stehe die Regierung „zumindest nicht im Wege“, sagte Österreichs Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler am Mittwoch. Einzig die Ein- und Ausreise der Teams könnten laut dem Grünen-Politiker zum Problem werden.

Red-Bull-Teamchef Horner ist optimistisch: „Es wird einen schrittweisen Weg zurück zu kompletten Grand Prix' geben.“ Der größte Vorteil sei, dass bei der Formel 1 eine natürliche Distanz zwischen den Fahrern bestehe und der Helm ein zusätzlicher Infektionsschutz sei. (fs)