Formel 1: Offiziell! DIESER Grand Prix fällt aus – aber Termin für Saisonstart steht fest

Die Formel 1 wird nicht in Frankreich an den Start gehen.

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell! Die Formel 1 wird in diesem Jahr keinen Halt in Frankreich machen.

Allerdings gibt es auch erfreuliche Nachrichten für alle Fans. In einer offiziellen Meldung teilte die Formel 1 mit, dass am 5. Juli in Österreich gestartet wird.

Formel 1: Frankreich-GP fällt aus, Start in Österreich

Das Formel-1-Rennen im französischen Le Castellet muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Darüber informierten die Veranstalter am Montag.

Die gesetzlichen Regelungen in Frankreich machen es unmöglich, dass das Event im Süden des Landes wie geplant durchgeführt werden kann. Der Grand Prix war bislang für den 28. Juni geplant. Zuvor wurde bereits der Große Preis von Monaco abgesagt, acht weitere Rennen mussten verschoben werden. Einen konkreten Rennkalender gibt es bislang noch nicht.

Dafür konnte nun offiziell bestätigt werden, dass die Saison in Österreich startet. Auf ihrer Homepage teilte die Formel 1 mit. "Wir visieren einen Start in Europa im Juli, August und September an, mit dem Auftakt in Österreich am 3-5 Juli."

-------------------------------

So ist der Plan der Formel 1

Der Saisonauftakt soll im Juli in Österreich stattfinden

Auf der Strecke in Spielberg soll an zwei Wochenenden gefahren werden

Datum: 5. Juli und 12 Juli

Ein ähnliches Szenario wird für den GP in Großbritannien geplant

-------------------------------

Silverstone ohne Fans

Klar ist auch, dass das aktuell für den 19. Juli geplante Heimspiel von Weltmeister Lewis Hamilton in Silverstone aufgrund der Corona-Krise nur als Geisterrennen stattfinden kann. Darüber informierten die Veranstalter am Montag die Ticketkäufer des Großen Preises von Großbritannien.

„Ich bin extrem enttäuscht, dass ich sagen muss, dass es für uns unmöglich ist, den diesjährigen Grand Prix vor Fans in Silverstone durchzuführen“, schrieb Streckenchef Stuart Pringle. Man habe sich diese Entscheidung so lange wie möglich offen gehalten, müsse diesen Schritt aber nun gehen. (dpa mit fs)