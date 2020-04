Formel 1: Rückschlag im Kampf gegen Corona – jetzt kommt raus, dass ...

Die Fans der Formel 1 warten sehnsüchtig auf den Start der Saison. Red Bull und Renault haben die freie Zeit genutzt, um ihre Technik umzurüsten und Ärzte mit Beatmungsgeräten zu unterstützen.

Doch die beiden Formel-1-Rennställe müssen jetzt einen Rückschlag hinnehmen. Wie englische Medien berichten, sind die Beatmungsgeräte im Kampf gegen Corona unbrauchbar.

Formel-1-Beatmungsgeräte im Kampf gegen Corona unbrauchbar

Innerhalb kürzester Zeit rüsteten Red Bull und Renault ihre verwendete Technik um und entwickelten Beatmungsgeräte für den Kampf gegen Corona. Das Modell „BlueSky“ sollte helfen, Covid-19 zu behandeln.

Nach Informationen von „The Guardian“ sind die entwickelten Geräte für den Kampf gegen Corona aber unbrauchbar. Laut Ärzten seien die Beatmungsgeräte „nicht ausreichend komplex“. Sie können Patienten zwar beatmen, allerdings helfen sie nicht gegen Corona.

Das Problem sei laut dem Bericht Folgendes: Bei Coronapatienten fülle sich die Lunge schneller mit Flüssigkeit als bei anderen Krankheiten. Deshalb müssen Beatmungsgeräte mehrfach in einen anderen Modus geschaltet werden. „BlueSky“ sei dazu nicht in der Lage.

Eigentlich wollte die britische Regierung mehrere tausend Gerätschaften der Teams kaufen, da gerade ein großer Mangel herrscht. Dies wird demnach nun nicht passieren. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Wann geht's endlich los?

Die Formel-1-Saison wurde bereits mehrfach verschoben. Das Rennen in Monaco wurde bereits ganz abgesagt, die anderen Strecken hoffen noch. Nach jetzigem Stand würde die Weltmeisterschaft mit dem Rennen in Frankreich (28. Juni) oder in Österreich (5. Juli) beginnen. Die Entscheidung darüber steht allerdings noch aus. (fs)