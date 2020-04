Formel 1: Spektakuläres Comeback wegen Corona? Jetzt kommt heraus, dass ...

Die Formel 1 ist durch Corona völlig durcheinandergewirbelt worden. Inzwischen scheint aber klar: Es wird eine Saison 2020 geben. Und die könnte ein spektakuläres Comeback bereithalten, das die deutschen Motorsport-Fans vor Freude jauchzen lässt.

Jetzt ist nämlich bekannt geworden, dass die Verantwortlichen der Formel 1 die Rückkehr eines alten Bekannten in Erwägung ziehen. Möglicherweise wird 2020 doch auf dem Hockenheimring gefahren.

Formel 1: FIA-Anfrage bei Hockenheimring

Eigentlich war die legendäre deutsche Rennstrecke aus dem Repertoire gefallen. Als Veranstalter konnte die Hockenheimring GmbH nicht mit den Startgeldern mithalten, die andere Strecken zu zahlen bereit waren.

Weil auch der Nürburgring nicht im Rennkalender steht, hätte die Formel 1 in diesem Jahr einen Bogen um das rennsportbegeisterte Deutschland gemacht.

Formel 1: Comeback des Hockenheimring? Die FIA hat bei der Rennstrecke angefragt. Foto: imago images / HochZwei

Doch wie die Geschäftsstelle des Hockenheimrings nun bestätigt, ist der Rennsport-Weltverband FIA mit der Anfrage an sie herangetreten, ob eine Austragung eines Formel-1-Rennens grundsätzlich denkbar wäre.

Hockenheim könnte eine Ersatz-Station für einen Grand Prix sein, um den Teams das Reisen um die Welt in Zeiten von Corona zu ersparen. Nach einem Saisonstart auf dem Spielberg in Österreich und den anschließenden zwei Rennen im britischen Silverstone wäre eine Organisation eines GP in Deutschland einfacher und risikoloser machbar als in Asien, Australien oder Südamerika.

-----------------

Mehr Sport-Themen:

Borussia Dortmund: Gespräche mit Mario Götze – was plant BVB-Boss Watzke?

FC Schalke 04: Anfrage für Verlängerung abgeschmettert! Dieser beliebte Star wird Schalke wohl bald verlassen

Top-Themen des Tages:

Lotto: Deutsche knacken den Millionen-Jackpot – doch ihre Freude ist schnell getrübt

Coronavirus NRW: Bürger geschockt – Regierung geht jetzt diesen Schritt

-----------------

Zuschauer, so viel ist sicher, dürften bei einem potenziellen Rennen der Formel 1 am Hockenheimring aber nicht dabei sein.

-----------------

Die Rennställe und ihre Piloten 2020:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Renault: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon*

Red Bull: Max Verstappen, Alexander Albon

Alfa Romeo: Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

Alpha Tauri (vorher Toro Rosso): Pierre Gasly, Daniil Kwjat

Williams: George Russell, Nicholas Latifi*

Haas: Kevin Magnussen, Romain Grosjean

McLaren: Lando Norris, Carlos Sainz

* = Debütant

-----------------

Hockenheim-OB kann sich Geister-Rennen vorstellen

„Die Anfrage der Formel 1-Rechteinhaber zeigt mir, dass die Attraktivität unseres Hockenheimrings ungebrochen ist. Das finde ich toll. Ich kann mir vor dem Hintergrund des Coronavirus grundsätzlich ein Formel-1-Rennen ohne Publikum auf dem Ring vorstellen“, zitiert der „SWR“ Marcus Zeitler, Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim.

+++ Formel 1: „Nicht normal!“ Sebastian Vettel von Konkurrent attackiert – aus diesem irren Grund +++

Voraussetzungen: Maximaler Schutz und schwarze Null

Voraussetzung sei neben dem maximalen Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer auch, dass wirtschaftlich unter dem Strich eine schwarze Null stehe.

Wer weiß: Vielleicht dürfen die deutschen Racing-Fans erstmals seit Nico Rosberg 2014 wieder einen deutschen Formel-1-Sieg am Hockenheimring bejubeln. (dso)