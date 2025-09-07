Heftige Attacke gegen die FIA: Formel-1-Star platzt der Kragen

Der Große Preis der Niederlande sorgte für ganz schön viel Aufregung – auch nach dem Rennen. Im Mittelpunkt dabei: Williams-Pilot Carlos Sainz. Der spanische Formel-1-Star war mächtig angefressen, wütete auch am Funk mit seinem Team.

Doch was war passiert? Grund für den Ausraster des Formel-1-Piloten ist eine Zehn-Sekunden-Strafe und zwei Strafpunkte aufgrund seiner Kollision mit Liam Lawson in Kurve eins. Sainz bezeichnete die Strafe als „kompletten Witz“ und versteht die Entscheidung der Stewards der FIA nicht.

Formel 1: Williams-Pilot Sainz schießt gegen die FIA-Stewards

Die Stewards erklärten, Sainz habe die Hauptschuld an der Kollision. In ihren Augen hatte Lawson Anspruch auf die Kurve. Der Spanier hingegen sah die Situation komplett anders. „Das ist das Lächerlichste, was ich je in meinem Leben gehört habe“, reagierte er wütend, als sein Team ihn im Formel-1-Rennen über die Strafe informierte.

Auch in den Interviews blieb Sainz deutlich. Er warf Lawson vor, lieber Risiken einzugehen als Zweikämpfe sauber auszutragen. Die Strafe gegen ihn hält er für ungerecht und kritisierte das Niveau der Regelhüter. Nun will er die Thematik auf höherer Ebene ansprechen und Veränderungen fordern.

Sainz ist außer sich

Für Sainz war der Unfall besonders bitter, da er aus den Punkten raus war. Sein Formel-1-Kontrahent Lawson zeigte sich ebenfalls frustriert, vor allem über die Vorwürfe vor laufenden Kameras. „Er hätte direkt zu mir kommen können“, sagt der Racing Bulls-Fahrer gegenüber Sainz. Für ihn gehören solche Situationen jedoch zum Motorsport.

Unterstützung erhält Sainz von Teamkollege Alexander Albon. Laut dem Thailänder sei die Fehlentscheidung der Rennleitung klar: Lawson habe Sainz in der Kurve keinen Platz gelassen. Zudem fordert Albon eine nachträgliche Überprüfung solcher Situationen, um in der Formel 1 gerechtere Urteile sicherzustellen.

In den kommenden Wochen werden sich Lawson und Sainz auf der Strecke sicherlich wieder ganz nah kommen. Ob es dann auch wieder so endet, wie es in Zandvoort der Fall war?