Formel 1: Fahrer will es wissen – es wäre eine Sensation

Der wilde Ritt bei Alpine geht weiter. Der Rennstall sorgt aktuell im Tagesrhythmus für Nachrichten. Insbesondere die Frage, ob und wie lange Jack Doohan Stammfahrer bei den Franzosen bleibt, beschäftigt die Formel 1 (hier mehr erfahren).

Diese Frage stellt sich vor allem, weil Alpine nicht müde wird, Ersatz- und Testfahrer einzustellen. Mit Franco Colapinto ist der „Kronprinz“ im Team klar. Doch ein anderer Pilot pocht auf seine Chance in der Formel 1!

Formel 1: Ungewöhnlicher Rookie

Wenn der Rennzirkus vom 4. bis 6. April in Japan Halt macht, ist es für einen Piloten ein ganz besonderer Stopp. Ryo Hirakawa ist in der Königsklasse des Motorsports noch ein unbeschriebenes Blatt. Zuschauern und Fans ist er bekannt, seit er in Abu Dhabi vergangenen Dezember im 1. Training für McLaren fuhr und anschließend für Haas bei den Post-Season-Tests fuhr.

Im April wird er wieder in einen F1-Boliden steigen, das steht fest. Denn Alpine verpflichtete ihn vor einigen Tagen als Ersatzfahrer fürs Team. In diesem Zuge gab man auch bekannt, dass Hirakawa in Japan eines der zwei obligatorischen Nachwuchs-Trainings des Teams bekommt.

Dabei ist der Japaner keinesfalls ein gewöhnlicher Nachwuchsfahrer in der Formel 1! Denn anders als Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto oder Isack Hadjar ist er bereits 30 Jahre alt. Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass es für den großen Durchbruch schon zu spät sein könnte.

Hirakawa will es allen zeigen

Doch Hirakawa lässt sich davon nicht abschrecken. Er glaubt noch immer an seinen großen Traum. „Mein ultimatives Ziel ist es, als Stammfahrer in der Formel 1 anzutreten“, sagte er im Rahmen des Tokyo Auto Salon. Ihm habe es nicht gereicht, in Abu Dhabi nur ein Training fahren zu dürfen.

Bei Alpine, so hofft er, bekommt er noch die große Karrierechance. Ob das allerdings wirklich passiert? Immerhin hat Alpine neben ihm und Colapinto auch noch Paul Aron als Ersatzfahrer. Sollte sich beim Rennstall allerdings wirklich ein Fahrerwechsel während der Saison vollziehen, dürfte Colapinto die besten Chancen haben.

Übrigens: Abseits der Formel 1 ist Hirakawa ein ziemlich erfolgreicher Rennfahrer. So kann er bereits einen Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans vorweisen, so wie zwei Langstrecken-Weltmeisterschaften.