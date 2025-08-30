Formel-1-Pilot auf dem Schleudersitz? Jetzt packt sein Teamkollege aus

Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause! Die Königsklasse des Motorsports startet mit einem echten Klassiker in die zweite Saisonhälfte: Der Große Preis von Italien steht vor der Tür.

Nach vier Wochen ohne Grand Prix sehen sich die Fahrer in diesen Tagen einigen Fragen ausgesetzt. Unter anderem der geplatzte Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes kursiert dabei immer noch durch die Medien. Nun macht der Formel-1-Pilot klar: Sein Cockpit könnte bei einem Verstappen-Wechsel wackeln.

Formel 1: Müsste Antonelli bei Verstappen-Wechsel gehen?

Bis zuletzt war der Konsens unter Beobachtern klar: Sollte sich Verstappen für einen Wechsel zu den Silberpfeilen entscheiden, dann muss George Russell für ihn weichen. Zum einen, weil der Vertrag des Briten zum Saisonende ausläuft, zum anderen, weil Teamkollege Kimi Antonelli als Schützling von Toto Wolff gilt. Das Mega-Juwel würde der Teamchef von Mercedes wohl kaum ziehen lassen.

Auch interessant: Formel-1-Hammer perfekt! McLaren-Boss gibt es selbst bekannt

Russell sieht das allerdings anders. Demnach habe sich der 27-Jährige – trotz der Gerüchte um Verstappen – überhaupt keine Sorgen um seine Zukunft gemacht und verrät vor dem Monza-GP: „Es war eher die Frage, wer mein Teamkollege sein würde.“ Heißt im Umkehrschluss: Ein Abgang Russells stand offenbar nie zur Debatte.

Vertragsverlängerung nur eine Frage der Zeit?

Dazu deutet Mercedes‚ Nummer eins jetzt an, seinen Vertrag beim deutsch-britischen Werksteam zeitnah zu verlängern: „Während der Sommerpause sollte nichts passieren, weil es für beide Seiten keinen Grund dafür gab – wir wollten die kurze freie Zeit einfach genießen. Es gibt weder von meiner Seite noch von der Seite des Teams irgendeinen Zeitdruck. Es kann also länger dauern als gewöhnlich.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Der Brite scheint sich in dieser Causa seiner selbst also sehr sicher zu sein. Es bleibt abzuwarten, wann der Deal zwischen Russell und Mercedes dann tatsächlich offiziell wird.