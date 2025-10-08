Russell sorgt in der Formel 1 für Verwirrung: Jetzt meldet sich Toto Wolff zu Wort

George Russell sorgt hinter den Kulissen von Mercedes für Spannung. Nach seinem Triumph in Singapur verkündete Teamchef Toto Wolff eilig: Der Brite bleibe bis 2026 in der Formel 1.

Doch ein Detail fehlt – Russells Unterschrift unter dem Vertrag. Der 25-Jährige pokert hart um Geld, Rechte und Bedingungen. In der Formel 1 sorgt der Vertragspoker für ganz schön viel Wirbel.

Formel 1: Russell-Verbleib oder Abgang?

Dabei hatten viele Formel-1-Insider schon im September mit einer fixen Verlängerung gerechnet. Stattdessen nutzt Russell seine starke Saison und fordert mehr Geld. Medienberichten zufolge lehnte er bereits mehrere Angebote ab. Besonders finanziell will er mit McLaren-Rivale Lando Norris gleichziehen – etwa 20 Millionen Euro jährlich verlangt er von Mercedes.

Auch in anderen Punkten zeigt Russell Kampfgeist. Er möchte weniger verpflichtende Marketingtage und eine kürzere Vertragslaufzeit. Mercedes dagegen will ihn als PR-Zugpferd einsetzen. Über 50 Marketingtage pro Jahr stehen im Raum. Russell versucht, diese Zahl drastisch zu verringern – Lewis Hamiltons Sonderrechte dienen ihm dabei als Beispiel.

Knallhartes Strategiespiel im Fahrerlager

Eine Kuriosität: Russell schlug selbst einen Ein-Jahres-Vertrag vor. Seine Bedingung? 2026 müsse er Teamkollege Andrea Kimi Antonelli schlagen, damit sich der Vertrag automatisch verlängert. Diese Forderung zeigt: Russell will seine Position im Team zusätzlich stärken – auch als Absicherung vor einem möglichen Max-Verstappen-Coup durch Wolff.

Toto Wolff gilt als harter, geschickter Verhandler. Doch Russells clevere Vorschläge und seine Leistungen in der Formel 1 bringen den Mercedes-Boss unter Druck. Eines ist klar: Der Markt bietet momentan keine bessere Alternative. Russell zählt zu den schnellsten Piloten, und auch Mercedes bleibt für ihn die beste Option.

Rund um den Kontrakt ist das letzte Wort nicht gesprochen. Doch beide Seiten wissen: Der Kompromiss wird kommen. Ob Russells Poker auf voller Linie aufgeht, bleibt abzuwarten. Klar ist: In der Formel 1 entscheidet Talent über Millionen – und Russell mischt dieses Spiel meisterhaft.