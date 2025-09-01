Höhenflug jäh beendet: Bitterer Rückschlag für Formel-1-Team

Die Formel 1 ist aus der Sommerpause zurück. Beim Grand Prix in Zandvoort gab es direkt mal eine dicke Überraschung: Isack Hadjar landete im Racing Bulls auf einem sensationellen dritten Platz.

Während das Schwesterteam von Red Bull seinen Positivtrend damit fortsetzen kann, ist eine starke Serie für ein anderes Formel-1-Team in Zandvoort gerissen. Dieses Ergebnis ist ein bitterer Rückschlag.

Formel 1: Sauber bleibt in Zandvoort punktlos

Sauber war vor der Sommerpause das Team der Stunde. Das zukünftige Audi-Werksteam und Rennstall von Nico Hülkenberg hatte zuletzt sechs Rennen in Serie Punkte einfahren können. Der Höhepunkt war sicherlich Hülkenbergs dritter Platz in Silverstone. Weil sich auch Rookie Gabriel Bortoleto zuletzt fing, stand Sauber in der Konstrukteurswertung zwischenzeitlich sogar auf Platz sechs.

Doch die Sommerpause kam für den Schweizer Rennstall offenbar mehr als ungelegen. Denn beim Zandvoort-GP landeten Hülkenberg und Bortoleto nur auf Platz 14 und 15. Von den Punkterängen waren die beiden Sauber-Piloten an diesem Tag meilenweit entfernt. Ein Rückschlag für das Hülkenberg-Team, der nicht ohne Folgen bleibt.

Sauber rutscht ab

In der Konstrukteurswertung ist man mittlerweile abgerutscht. Nach 15 Rennwochenenden liegt man nur noch auf Rang acht der Team-Wertung, der Vorsprung auf den auf Platz neun liegenden Haas-Rennstall beträgt zudem nur noch sieben Punkte.

Dennoch: Vor dem Saisonstart hätte man die aktuell 51 WM-Punkte auf dem Konto sicher sofort unterschrieben. Es bleiben zehn Rennwochenenden, um diese Zahl noch nach oben zu schrauben.