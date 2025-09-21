Irre Star-Rückkehr in der Formel 1? Auch Mercedes-Boss Toto Wolff hofft darauf

Seit seiner Entlassung bei Red Bull im Juli ist Christian Horner von der Bildfläche verschwunden. Der langjährige Formel-1-Funktionär nimmt sich derzeit eine Auszeit vom Motorsport. Doch wie lange geht das noch so?

Derzeit ranken sich Spekulationen um Horners mögliche Rückkehr in die Formel 1. Gemeinsam mit Flavio Briatore und Bernie Ecclestone könnte er in Zukunft das Ruder bei Alpine übernehmen.

Formel 1: Wolff angetan von möglicher Horner-Rückkehr

Mercedes-Teamchef Toto Wolff nennt diese Idee eine „spannende Geschichte“ und betont, dass solche Persönlichkeiten der Formel 1 Aufmerksamkeit bringen könnten. Wolff zufolge habe die Formel 1 stets von „spannenden Fahrern und großen Persönlichkeiten“ gelebt. Eine Zusammenarbeit von Briatore, Ecclestone und Horner hält er für attraktiv.

Der enge Kontakt zwischen den Dreien ist bekannt. Briatore und Ecclestone kauften 2007 gemeinsam einen Fußballklub, dazu waren Horner und Ecclestone jeweils Trauzeugen des anderen. Trotz der Verbindungen gibt Briatore derzeit an, dass Horner keine Rolle bei Alpine spiele.

Zukunftspläne und Herausforderungen für Alpine

Alpine steht als Tochterfirma von Renault mit CEO Francois Provost vor einer neuen Führung. Briatore erwartet langfristig Erfolge: „Wir brauchen bessere Ergebnisse.“ Für 2026 setzt Alpine große Hoffnungen auf eine stabile Strategie. Bis dahin müssen Fahrer wie Pierre Gasly jedoch mit hinteren Platzierungen leben.

Mit klaren Zielen bleibt die Formel 1 für Alpine ein Schlüsselfokus. „2025 ist sehr kompliziert“, sagt Briatore, „aber 2026 hoffen wir, erfolgreich zu sein.“

