Formel-1-Legende kämpft für Hammer-Rückkehr – „Habe nicht aufgegeben“

Seit Jahren herrscht in Deutschland gähnende Leere, wenn es um Königsklasse-Motorsport geht. Kein Hockenheim, kein Nürburgring, kein ohrenbetäubendes Motorengeheul: Die Formel 1 ist längst aus der Bundesrepublik verschwunden. Für viele Fans ein unbegreiflicher Zustand. Einer, der das ändern will, ist Ex-Fahrer und Experte Christian Danner.

Der 65-Jährige kämpft seit Jahren darum, den Großen Preis von Deutschland zurückzuholen. Im Gespräch mit DER WESTEN erklärte Danner offen, woran es bislang scheitert. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) sei weiterhin bemüht, ein Rennen auf die Beine zu stellen. Doch die finanziellen Hürden seien enorm.

Formel 1: Danner kämpft weiter für Deutschland-Rückkehr

„Der Automobilclub von Deutschland, der AVD ist ja der Ausrichter des Großen Preises von Deutschland. Und die machen alles, was irgendwie möglich ist, wieder einen Grand Prix zu kriegen“, sagte Danner gegenüber dieser Redaktion. Doch trotz aller Bemühungen bleibe das Formel-1-Projekt extrem schwierig.

Denn, so Danner weiter: „Das ist heutzutage natürlich – lass es mal auf den Punkt bringen – ohne staatliche Förderung fast nicht möglich.“ Andere europäische Formel-1-Rennen würden massiv unterstützt, nur in Deutschland fehle das Verständnis. Für Fußball oder andere Sportarten fließe reichlich Geld, für den Motorsport bislang nicht, kritisiert der ehemalige Pilot deutlich.

Politik muss helfen

Die Worte des Experten klingen ernüchternd und doch gibt betont Danner: „Ich habe noch nicht aufgegeben. Ich werde weiter kämpfen.“ Der Ex-Pilot glaubt im DER WESTEN-Gespräch fest daran, dass die Formel 1 eines Tages wieder nach Deutschland zurückkehren kann. Dafür müsse sich dann auch die Politik einschalten und die Organisatoren unterstützen.

Es liegen schon einige Jahre zurück, als zum letzten Mal ein Rennen auf deutschem Boden stattfand. Dennoch ist das Interesse der Fans ungebrochen. Millionen Deutsche schauen sich regelmäßig die Formel 1 im Fernsehen an und sind auch bei den Wochenenden in den benachbarten Ländern dabei. Ein Heimrennen auf dem Hockenheimring oder Nürburgring wäre daher nicht nur ein sportliches, sondern auch ein emotionales Highlight.